CUM FRAUDE ENTRE PUCHEROS DE NUEVO – Pedro Sánchez acelera la estrategia de propaganda para eliminar a Podemos / El presidente en funciones sigue desgastando a su socio preferente para evitar que entre en el Consejo de Ministros o llevarlo a una nuevas elecciones en las que intentar destruirlo

A la alarma le puso voz ayer el conselleiro de Economía, Emprego e Industria. Si la política energética impulsada desde el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez no varía el rumbo, y concretamente si no se da una solución al delicado futuro de las centrales térmicas en Galicia, la Comunidad sufrirá un «problema de suministro». Sería la consecuencia última, […]

¿Qué me cuenta? ¿Que usted no sabe todavía quién está llamado a ser la alternativa en la izquierda gallega? ¿Que no le pone rostro a Gonzalo Caballero porque por más que estuvo siguiendo la información del Parlamento de Galicia durante los dos últimos años no fue capaz de verlo haciendo política autonómica allí donde se corta el bacalao? No desfallezca, porq […]

(abc)