HUY, HUY, HUY, LOS SOCIALISTAS ERRE QUE ERRE HACIENDO PUCHEROS Elecciones 2019: Interior culpa a la empresa del caos en el recuento, se excusa en que sólo registró los votos “útiles”

Al parecer, la empresa adjudicataria ha aplicado un criterio de publicación de votos reflejando sólo los “útiles” e ignorando los “inútiles”, explican desde el Ministerio.

El Ministerio del Interior, tras contabilizar en su web un retraso de más de 50 minutos en la aparición de los datos del escrutinio la pasada noche electoral y ayer haber reconocido errores en el volcado de los datos delrecuento electoral, ahora ha emitido un comunicado en el que culpabiliza de los fallos a la empresa encargada del volcado e los datos, SCYTL-VECTOR, y asegura que dichos errores se subsanarán hoy mismo.

Al parecer, la empresa adjudicataria ha aplicado un criterio de publicación de votos reflejando sólo los “útiles” e ignorando los “inútiles”, explican desde el Ministerio. “La UTE ha preparado ya una nueva versión, que incluye la suma total de votos emitidos. Tenemos que verificar que está bien y hoy mismo esperamos que esté disponible”, aseguran.

El problema común detectado es que parece que no cuadran las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el voto que se refleja finalmente en la pagina web del Ministerio de Interior. Esta es la explicación ministerial: “La UTE adjudicataria de estas elecciones, y por tanto de la difusión provisional de los datos, ha seguido un criterio, que a la postre es el que está provocando algunos malentendidos: suma a cada partido o agrupación de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías. Pero los restantes, los que no han servido para adjudicar concejales, no los contabiliza”, indican desde Moncloa. O sea, contabilizan los que interesan a su dueño Soros, que son los del PSOE y Ciudadanos.

Interior indica que esto no quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que simplemente no aparecen reflejados en ningún sitio de la web. “De esta manera, en el total de España, hay miles de votos que aparentemente no están. Y al hacer las cuentas, sobre la base de lo que publica la web, aparentemente faltan y crean confusión sobre el escrutinio y los resultados”, manifiestan.

Por tanto, aseguran que el escrutinio es correcto y no se prevé cambio de concejales.

https://okdiario.com/espana/interior-culpa-empresa-del-caos-recuento-solo-registro-votos-utiles-4178193