ISABEL NERÍN. PSICÓLOGA Y PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Según Wikipedia, el origen de la expresión "salir del armario" –modismo relativamente moderno– proviene directamente de la traducción literal de la frase anglosajona coming out of the closet, derivada, a su vez, de otra expresión anglosajona to have a skeleton in the closet, traducid […]

