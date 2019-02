CHIRINGUITO IZQUIERDISTA DEL PÉSIMO CINE ESPAÑOL. Chupando de la mamandurria a costa de todos nosotros – La noche en que el premio Goya fue para VOX (verdades como puños) / Fueron muchos los que aprovecharon la alfombra roja para cargar contra la formación de Santiago Abascal quien, desde las redes sociales, arremetió contra «la mafia del cine español». Más razón que un santo- La Razón

Nivelazo de respuestas de los cinechupópteros.

– Cobeaga le respondió que «no escribimos un guión sobre Blas de Lezo porque no nos da la puta gana». Guau, cuando natura no da…

-Y Almodóvar negó a Vox «la existencia». La verdad duele.

Apaciaguada, aparentemente, la larga guerra del cine con el PP tras entregarse este a los estómagos agradecidos de la ultraizquierda con armas y bagaje, la cual llegó a su culmen en el «No a la guerra» de hace una década, el sector ha encontrado en esta edición de los Goya una nueva bestia negra: VOX.

Hace una semana, cuando se supo que el partido no sería invitado a la gala, éste reaccionó ironizando sobre la desafección del público:

«Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo… porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones».

Las hostilidades estallaron ayer en la alfombra roja. El guionista Borja Cobeaga aseguró que no le daba «la puta gana» de hacer un guión sobre este personaje histórico que para VOX es un héroe nacional: «Si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado pues que la hagan ellos». Sí, que intentar trabajar un poquito cansa mucho, ¿verdad, macho?

La «mafia» del cine

Santiago Abascal, secretario general de la formación, aseguraba antes de ello en un acto en Toledo que «no vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten. Estamos hartos de que hablen mal de nuestra patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España viva».

Asimismo, habló del cine español como «una mafia».

Palabras que no han sentado bien en el gremio. El director Pedro Almodóvar optó por «negar la existencia» del partido: «Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hiciérais lo mismo».

Leticia Dolera, que los acusó de diseminar un «discurso de odio», manida salida que usa la extrema izquierda para atacar a los que no son de los suyos (cuando ellos insultan, acosan y agreden eso es “normalidad democrática” , cuidao).

Rodrigo Sorogoyen fueron algunos de los representantes del mundo del cine que alzaron la voz contra el partido en la gala.

El director Martín Cuenca se refirió también a la posible película sobre el marino y dejó en el aire dos preguntas: quién pagaría la película (los españoles con sus impuestos, no preguntes más) y si dejarían mostrar los claroscuros de la historia del personaje (¿pa qué? Si no le interesa a nadie el marino y solo van a ir cuatro a verla. Al personaje lo dejas muy en oscuro, quita claros y nos evitas vomitar, y así encima contribuyes a salvar al planeta de tanta porquería como se genera por esos lares progreculturoides. Hazme caso, listillo).

Se unió al debate el realizador Alberto Rodríguez: «Tiene una parte de medio hombre… Él sufrió una barbaridad y terminó retirado en un agujero. El estado español le olvidó», dijo. El tal Rodríguez, muy conocido en su casa, se cag. ría encima si ETA le pusiera la vista ídem, pero así está España, que la chusma se ha venido arriba.

También lo hizo Arantxa Echevarría cuando recibió el Goya a Mejor Dirección Novel por «Carmen y Lola», filme que narra el amor entre dos adolescentes gitanas (un tema para ir las familias españolas en masa a las salas, ja) , con un discurso en que aludió a la formación sin nombrarla. Ya lo había advertido, que si subía al escenario no se iba a callar. Ay, Aranchi, reina, que se te escapa la paguita si gana la derecha VOX, eso sí que sería un dramazo y no el de las gitanillas.

Si querían hacerlo pasar desapercibido, no lo han logrado. Vox estuvo en boca de todos en una noche que fue menos política que en otras ocasiones. Apenas unas bromas de los presentadores, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ausencia en los Goya a pesar de tener a su disposición «un avión», el polémico Falcon, y una más arriesgada chanza sobre el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, «que se mueve en travelling», fueron los guiños a la situación política. Todos chistes malos sin ninguna gracia, porque no dan más de sí. Es lo que tiene un pesebre, poco recorrido.

Del PP, enemigo público número 1 del cine hasta ayer, no se oyó prácticamente ni una palabra. El gremio tiene un nuevo frente más a la derecha de los populares.

En esta ocasión, la no invitación de VOX se ha justificado por no estar representados en el Congreso. ¿Qué pasará si lo logra tras las elecciones generales?

VEREMOS ENTONCES COLA DE MENDICANTES CINE SUBVENCIONADOS HACIENDO COLA DE RODILLAS ANTE ABASCAL. JOÉ, QUÉ TROPA.