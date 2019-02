Steve Bannon, exasesor de Trump: «No apoyamos al separatismo, el Estado nación es algo importante» / A través de su grupo populista, El Movimiento, trata de exportar el cambio político que ha vivido EE.UU. A su juicio, Vox puede lograrlo en España

América no es suficiente para Steve Bannon (Norfolk, Virginia, 1953). El estratega político que tomó las riendas de la campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016 y, contra todo pronóstico, lo llevó a la Casa Blanca suma ahora al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su polémico grupo populista, que lleva por nombre El Movimiento.

Pero su mirada está puesta en las elecciones europeas del próximo mes de mayo, sobre las que afirma que pueden ser las más importantes de la era moderna.

El objetivo de Bannon es sacudir los cimientos de la Unión Europea para que de ella surjan unos estados nación reforzados y libres del control de Bruselas. En esta estrategia España tiene un lugar destacado, porque, para Bannon, Vox es uno de los partidos «más importantes de Europa».

¿Qué aportará el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al movimiento que usted lidera?

Jair Bolsonaro y su familia tienen todo mi apoyo por lo que están haciendo por Brasil. Se ha ofrecido a poner en marcha El Movimiento en América Latina, donde empezamos a ver una revuelta contra la corrección política y la política de la izquierda y el marxismo cultural. Es un avance enorme en la política latinoamericana y mundial.

¿Qué papel tiene ese populismo nacionalista en la crisis que se ve en Venezuela?

Si al principio del siglo XXI, hace sólo 19 años, alguien hubiera avanzado que Venezuela, Argentina y Brasil llegarían a estar al borde del colapso, nadie le hubiera creído. Brasil y Venezuela se derrumbaron por gobiernos socialistas. Argentina, por los abusos del capitalismo clientelista.

La derecha populista y nacionalista representa un rechazo a esos dos tipos de intervención estatal.

Venezuela es una lección de lo que sucede cuando la izquierda y el marxismo cultural se combinan con políticas económicas socialistas que llevan al caos económico.

¿Qué cree que sucederá en las elecciones europeas?

Las elecciones de mayo serán las más importantes que haya habido para el Parlamento Europeo. Y es muy probable que sean las más importantes de la política moderna, porque se percibe todo el entusiasmo de los nacionalismos populistas. Es donde el movimiento nacionalista de Europa puede tomar un impulso decisivo.

Esos partidos, ¿no buscan acabar con la UE?

¡No estamos hablando de la destrucción de la UE! De lo que hablamos es de una reforma masiva. No es algo como lo que hemos visto en el Brexit.

Una reforma, ¿de qué calado?

Es un rechazo completo al modelo de Macron y el eje franco-alemán, que quiere unos Estados Unidos de Europa donde España sería como Carolina del Sur e Italia como Carolina del Norte. Los países se convertirían en unidades administrativas.

Lo que este movimiento nacionalista quiere es una unión de estados nación individuales con su propia cultura y sociedad. Sí que queremos una unión, pero como confederación.

Es un gran cambio para la UE.

Estas no son pequeñas diferencias al margen. Son desacuerdos fundamentales sobre cómo debería ser la vida en Europa. En mayo muchos votantes, creo, van a respaldar al nacionalismo.

¿Cree que ese cambio afectará también a España?

Ese cambio está en marcha. Estoy particularmente ilusionado con los avances que ha hecho Vox. Fíjense en los pocos recursos con los que han contado. Esto demuestra cuán poderoso es su mensaje. Creo que a partir de ahora empezaremos a ver cómo otros comenzarán a competir con Vox con mensajes similares al suyo. Creo que Vox es uno de los partidos políticos más importantes e interesantes de toda Europa

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, durante un acto en Edimburgo .

Steve Bannon: «No apoyamos al separatismo, el Estado nación es algo importante»

A través de su grupo populista, El Movimiento, trata de exportar el cambio político que ha vivido EE.UU. A su juicio, Vox puede lograrlo en España

¿Por qué sería VOX tan importante en Europa?

Por dos razones. La primera es que por sí mismo se ha convertido en una fuerza que ha dinamizado la política española y va a tener poder en estas elecciones.

Además, y esto es importante, creo que Vox está introduciendo en la política convencional los temas de los que hablan.

Del mismo modo que el movimiento nacionalista y populista de Estados Unidos empujó al Partido Republicano a la derecha y el populismo, creo que Vox puede hacer lo mismo.

Además, y esto es importante, creo que Vox está introduciendo en la política convencional los temas de los que hablan.

Del mismo modo que el movimiento nacionalista y populista de Estados Unidos empujó al Partido Republicano a la derecha y el populismo, creo que Vox puede hacer lo mismo.

¿Cree que Vox puede hacer eso en España?

Sí, si se fija en los inicios del Tea Party en EE.UU., al cabo del tiempo tuvo un impacto enorme, a pesar de que fue menospreciado en un primer momento. El Tea Party fue el predecesor de Trump.

Así que ve un movimiento como el de Trump en España.

Sí. Estos movimientos comienzan con un grupo de personas muy entregadas que están comprometidas con estas ideas.

A lo largo del tiempo, este mensaje se volverá muy poderoso, porque le da poder a la gente común.

¿Toda España, entonces, girará a la derecha?

Hay quienes menosprecian a un partido como Vox porque es pequeño y creo que se equivocan. El poder está en su mensaje, en su autenticidad. Esas ideas comenzarán a entrar en el debate político convencional y acabarán empujando a los partidos centristas a la derecha.

¿Con quiénes ha contactado usted en Vox?

No quiero entrar en detalles sobre con quién, pero me he encontrado en Washington con gente asociada con Vox. Debía haber ido a España en otoño, pero por las elecciones aquí en Estados Unidos no pude. Iré en un futuro cercano.

Ese nacionalismo, ¿no impulsa también a partidos independentistas como los catalanes?

No creo. Preservar el Estado nación es importante y por eso no apoyamos a esos pequeños movimientos separatistas. Entiendo sus argumentos sobre cómo el Estado debe rendir cuentas y demás, pero creo en el modelo de soberanía nacional que comenzó con la Paz de Westfalia. Hay un estado nación independiente y dentro diferentes regiones.

Sí que hay un aumento mundial del sentimiento separatista.

Por otros motivos, como cuando había en California quien decía que quería independizarse, porque Trump estaba demasiado a la derecha. No, no apoyo a esos movimientos. Sus problemas tienen que solucionarse de otro modo. Creo que las naciones individuales deben solucionar de forma interna los problemas regionales.

¿No suponen las acciones de Donald Trump en Venezuela, las sanciones y demás, un intervencionismo al que se opone este movimiento?

Es cierto que hay una tensión dentro del movimiento de Trump. Uno de los fundamentos principales del ideal de ‹América Primero› es el no intervencionismo, no meter las narices en los asuntos de otra gente. Pero eso no invalida el compromiso internacional de Estados Unidos. Se acusa a Trump de querer destruir la OTAN. ¡Nada más lejos de la realidad! Lo que hace es presionar a los aliados para que inviertan el 2% en defensa y cumplan sus objetivos. Hasta el secretario general de la OTAN lo ha reconocido. Lo mismo en Oriente Próximo y América Latina. El presidente Trump es alguien comprometido y sólo hay que escuchar lo que pide para Venezuela: evitar un derrumbe que acabaría en derramamiento de sangre y caos. Creo que es un avance enorme en lo que respecta a la presidencia de Estados Unidos.

https://www.abc.es/internacional/abci-steve-bannon-no-apoyamos-separatismo-estado-nacion-algo-importante-201902030229_noticia.html