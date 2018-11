B. R. C. La cantante acudió al programa para presentar 'Vida', su nuevo disco.Cantó en directo, junto a Pablo Motos, el tema 'Let It Be' de The Beatles."A veces avergüenzo a mi familia porque me pongo a cantar en cualquier lado. Por ejemplo, puedo ir bajando por la escalera mecánica de unos almacenes y hacerlo cantando", confesó […]

B. R. C.