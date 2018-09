La Junta pide colaboración ciudadana para frenar las amenazas a concejales y alcaldes – El Comercio

El Barcelona se deja remontar en Leganés y pierde su primer partido de la temporada SPORTYOU El equipo de Valverde se adelantó gracias a un gran remate de Coutinho.En la segunda parte, el campeón estuvo muy por debajo de su mejor nivel, y cayó por 2-1.El Barça ha caído contra todo pronóstico en su visita a Butarque, después de que el Leganés haya logrado derrotar al campeón por 2-1, gracias a una gran remontada en el tramo incial de la segu […] SPORTYOU

Sevilla vs Real Madrid en directo | LaLiga 2018 R. RIOJA El Sevilla apela a "la pasión con respeto" ante la visita de Sergio Ramos y el Real Madrid.El Real Madrid visita al Sevilla en el gran partido de la jornada 6 de la Liga. Un partido que siempre depara emociones fuertes y que tendrá como principal protagonista a Sergio Ramos, un ex del Pizjuán que es amado por unos y odiado por otros en Ner […] R. RIOJA

España trabaja duro para vencer a Senegal y ya está en cuartos del Mundial de baloncesto femenino SPORTYOU El poderío físico de las de Mondelo y el inicial desacierto de cara al aro hicieron sufrir a la Selección española.El viernes, los cuartos de final del Mundial ante Canadá.Victoria de la Selección española de baloncesto por 63-48 ante una dura Senegeal que puso en muchos aprietos a las de Lucas Mondelo. Tras dos primeros cuartos igualados, España de […] SPORTYOU

Paul Pogba, el nuevo incendio interno de Mourinho SPORTYOU El francés no jugó en la eliminación del Manchester United ante un segunda.El técnico ha mantenido relaciones tormentosas con muchos jugadores en su carrera.Como si el Manchester United no atravesara suficientes problemas deportivos, José Mourinho tiene un nuevo frente abierto. Se llama Paul Pogba, el pasado verano se proclamó campeón del mundo con […] SPORTYOU

Un equipo de fútbol italiano pone de recogepelotas a adolescentes en shorts 20MINUTOS.ES Su dueño es el centro de todas las críticas acusado de sexismo.Nuevo caso de sexismo y machismo en el mundo del fútbol.El deporte rey se frota los ojos ante la decisión de un modesto club italiano que milita en la Tercera división. Se trata del Vicenza Virtus, un club cuyo dueño es el empresario Renzo Rosso, quien ha decidido sustituir a los hab […] 20MINUTOS.ES

Luis Enrique: "Me gusta evitar tantos partidos amistosos y nos ha venido bien" SPORTYOU El seleccionador español explica algunas claves de su proyecto.¿A quién votó el para el premio The Best de la FIFA?A Luis Enrique le van las emociones fuertes. El seleccionador español, que se ha estrenado con dos victorias en la recién creada Nations League de la UEFA, cree que para su equipo es bueno jugarse algo en cada partido. "Me gusta la […] SPORTYOU

Isco, operado con éxito de apendicitis aguda SPORTYOU El jugador acudió al entrenamiento del martes con molestias abdominales y fue llevado al hospital.Ha sido intervenido con éxito en el Hospital Universitario de La Moraleja y se espera que este miércoles reciba el alta.Isco Alarcón ha recibido el alta este miércoles tras ser operado la víspera de apendicitis aguda. El jugador acudió con molestias abd […] SPORTYOU

Bélgica le arrebata a España el primer puesto del grupo en un final de infarto SPORTYOU Bélgica se impone (72-63) a la Selección española de baloncesto en el Mundial Femenino.Las de Mondelo pierden el primer puesto y tendrán que jugar el partido de octavos ante Senegal.España ha caído frente a Bélgica en el último partido de la primera fase de la Copa del Mundo femenina de baloncesto (72-63). El equipo de Lucas Mondelo necesitaba perde […] SPORTYOU

Nong Rosem, la trans tailandesa que combate la discriminación desde un ring de Muay Thai 20MINUTOS.ES / EFE Lanzada a la fama, es la única transgénero en activo dentro de este deporte de lucha.Con la cara empolvada, los labios rojos y las cejas perfiladas, la transgénero tailandesa Nong Rose salta al cuadrilátero de Muay Thai con determinación para combatir con fiereza a sus oponentes masculinos y la discriminación."Cuando estoy en el ring […] 20MINUTOS.ES / EFE

Los tres exjugadores de la Arandina serán juzgados por delito continuado de agresión sexual a una menor EFE El Juzgado dicta el procesamiento contra los tres investigados del caso Arandina.Todas las novedades del caso Arandina.El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero ha dictado un auto de procesamiento contra los encausados C. C. S., V. R. R. y R. C. H., exjugadores de la Arandina CF, por la presunta comisión cada uno de ellos de un d […] EFE

El Atlético de Griezmann: entrenado por Klopp, y con Varane y Ramos de centrales SPORTYOU El delantero rojiblanco compartió en Instagram su particular plantilla: la delantera la forma él junto a Messi y Cristiano.El único compañero del Atlético es Oblak en portería. En el centro del campo, Pogba, Modric ¡y Gullit!Sergio Ramos atiza a Griezmann: "La ignorancia es atrevida". Antoine Griezmann compartió en Instagram su particular […] SPORTYOU