FORMACIÓN Curso de TOEFL con los mejores tips para pasar el examen con éxito

Es una de las pruebas en competencia del inglés que más se emplea en el mundo. Cada vez más personas necesitan pasar el examen TOEFL para demostrar que están preparados para estudiar en inglés en una institución académica de otro país. Especialmente si uno desea estudiar en una universidad de habla inglesa (sobre todo en Estados Unidos y Canadá) se convierte en requisito imprescindible. Con la ayuda de una buena academia de preparación, el Curso TOEFL en Madrid se facilita en gran medida el obtener una buena puntuación en este examen.

El TOEFL se usa principalmente como requisito para poder estudiar en el extranjero, pero también sirve para llevar a cabo intercambios internacionales, o incluso es útil con vistas a obtener Visas para visitar algunos de los más relevantes países anglosajones.

Las siglas de TOEFL significan Test of English as Foreign Language (Examen de Inglés como Idioma Extranjero).

Aunque existe un TOEFL institucional que se realiza con lápiz y papel, y que emplean algunos centros formativos nacionales para conocer el nivel de inglés de sus estudiantes, el TOEFL más conocido es el oficial con validez internacional, que se puede realizar online o presencialmente en papel.

En la actualidad la mayoría de los que se presentan optan por realizar el TOEFL online

Tradicionalmente se completaba en papel, pero desde hace ya tiempo la forma favorita de completarlo es a través de Internet, por ser un procedimiento cómodo y sencillo que ahorra tiempo, esfuerzos y desplazamientos.

El TOEFL evalúa las cuatro competencias básicas que acreditan que se domina un idioma:

Lectura (Reading Comprehension): Nivel de compresión al leer en inglés.

Escritura (Writing): Habilidad al escribir en ese idioma.

Habla (Speaking): Capacidad de expresión oral en inglés.

Escucha (Listening Comprehension): lo bien que comprende el alumno el inglés hablado.

Las cuatro pruebas se examinan por separado, pero se hacen todas el mismo día. Cada una obtiene una puntuación de 0 a 30 (en la prueba online que es la más usada) y luego se suman esas puntuaciones parciales. El estudiante puede obtener por tanto un máximo de 120 puntos.

Cada universidad de habla inglesa ha establecido una puntuación mínima del TOEFL a partir de la cual admite estudiantes extranjeros en sus aulas y que suele hallarse en torno a los 80 puntos, aunque algunas universidades piden una puntuación aún más alta.

CONSEJOS ÚTILES PREVIOS AL TOEFL

Pueden suponer toda la diferencia. Destacan los siguientes:

Consigue buenos profesores que te ayuden a preparar el examen. Existen excelentes academias con preparadores expertos que te irán guiando a lo largo de todo el proceso, te darán excelentes consejos y con los que podrás practicar en conversación en inglés, lectura y escritura, además de realizar simulaciones previa del examen para ir totalmente preparado. Completa muchas simulaciones del examen antes de presentarte. De esta forma dominarás la estructura de las pruebas e irás mucho más tranquilo y confiado, sabiendo de antemano lo que te espera. Estudia por metas y objetivos. Divide la preparación en tareas y subtareas más pequeñas y haz previamente una planificación general de lo que vas a estudiar cada semana y cada mes. Configura listas y vete completando en plazo las metas que te has marcado. Eso hará la preparación mucho más fácil, al comprobar que avanzas poco a poco de manera efectiva. En eso puede ayudarte mucho que te inscribas en una academia especializada. Al estar incluidas reuniones y revisiones semanales, sea en la modalidad presencial o online, tendrás un seguimiento externo que te impulsará a ir cumpliendo los plazos fijados, ser constante, y no abandonar. También existe la posibilidad de unirte a grupos integrados por otros estudiantes que se preparan asimismo para el TOEFL y así ayudarse unos a otros. La misma academia donde te has apuntado puede proveer esos grupos. No dejes el TOEFL para el último momento. Si has seguido los demás consejos y has hecho muchos exámenes previos, tendrás una idea bastante exacta de la puntuación que sacarás y de si es suficiente para entrar en la institución extranjera de tu elección, pero aún así puede haber sorpresas de última hora. Por eso es aconsejable disponer de tiempo sobra para, en caso de tener que repetir la prueba, reforzar tu preparación en tus puntos débiles. Convierte el inglés en parte de tu día a día. Mientras te preparas, escucha y visiona audios y vídeos en inglés, habla en inglés aunque sea con simuladores, lee noticias en inglés, escribe un diario o en tu agenda en inglés, visita webs, chats y foros en inglés… Cuanto más te sumerjas en el idioma extranjero, más se adaptará tu cerebro a la nueva lengua y mejor responderá en el examen. Con internet y las nuevas tecnologías es sencillísimo en nuestros días realizar una inmersión virtual en otro idioma.

CONSEJOS ÚTILES AL HACER EL TOEFL

Lee con muchísima atención las instrucciones

Si te apresuras al leer o escuchar las instrucciones y no las entiendes correctamente desde el principio, puedes llevarte un disgusto, o como mínimo perder mucho tiempo y esfuerzo en la prueba, haciendo algo que no te han pedido que hagas, o llevándolo a cabo de forma incorrecta y teniendo que rehacerlo luego a toda prisa. Un pequeño desliz por no haber dedicado un minuto a enterarte correctamente de cómo tienes que completar la prueba puede significar la diferencia entre pasar el TOEFL o tener que repetirlo.

Si las instrucciones son escritas, léelas incluso varias veces si es necesario, hasta que entiendas perfectamente lo que tienes que hacer. Si son habladas, concéntrate y préstales toda tu atención.

2. Distribuye adecuadamente el tiempo de que dispones en cada prueba Tienes un tiempo limitado, de modo que empieza por responder rápidamente todas las preguntas que sabes seguro y que tienes claras, saltándote aquellas en las que tienes dudas. Una vez completada esa primera fase, vuelve sobre las cuestiones que te resulten más difíciles y vete resolviéndolas con calma. En ocasiones puede ayudarte el método de eliminación. Si sabes que tres de las opciones son erróneas, por ejemplo, por fuerza la cuarta opción ha de ser la correcta.

Por último, si aún tienes tiempo, haz una revisión rápida. Si te ha quedado alguna pregunta por marcar puedes aprovechar para dar una respuesta en esta fase.

3. Responde cuantas más preguntas mejor (en principio)

Si solo tienes una pequeña duda al responder, y estas casi seguro de que esa es la respuesta, o esa es la única respuesta que te ha quedado por eliminación, no lo dudes y responde. Tienes una alta probabilidad de que hayas acertado.

Solo en caso de que estés arriesgando mucho y en muchas de las preguntas no tengas ni idea de cuál entre varias es la respuesta correcta tal vez sería mejor dejar sin responder, para no acumular muchos errores. Pero en general conviene arriesgarse a intentar acertar. Muchas veces se acierta en los tests, más de lo que pensamos, si te guías por la intuición, el sentido común o el método de eliminación. Si has ido preparado, no deberías tener grandes problemas.

4. Preparación mental Por ejemplo en el apartado de redactar en inglés conviene que te hagas un esquema previo, mental o incluso redactado como esbozo, de lo que escribirás: la introducción, el desarrollo y la conclusión, con las ideas principales. Será una ayuda inestimable para ahorrarte tiempo y revisiones.

A partir de ese esquema podrás prestar atención a tu gramática, sintaxis y el vocabulario que empleas. Es como el armazón que sustenta todo el edificio.

5.- Sencillez y coherencia Tanto en la parte oral como en la escrita, emplea palabras y expresiones que te sean familiares y sencillas de emplear para ti. No intentes tomar grandes vuelos de retórica, porque tus probabilidades de cometer errores entonces se multiplicarán.

Cuando estés hablando en inglés, da respuestas concisas y no te alargues. Unas pocas frases es mejor que una larga parrafada en la que posiblemente se notará más tus deficiencias de acento o expresión.

Si te has preparado bien, has contado con un profesor que te ayudara en tus puntos débiles, y has realizado simulacros con buena nota, tus probabilidades de éxito son muy altas. Mantén esto en mente y pronto podrás presumir de tu título TOEFL en tiempo récord.