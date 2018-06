La braga de abuela es el nuevo ‘sexy’ Para los amantes de la moda, Vogue es la palabra sagrada y Anna Wintour nuestra deidad. Perdonad que me ponga un poco blasfema, pero es en el buen sentido. Me tomo la palabra de la revista de moda como mi mejor amiga arquitecta las palabras de Stephen Hawking cada vez que sacaba un libro. Cada […]

Las colecciones con las que lucir tu Orgullo Gay La moda es como los españoles, se apunta a un bombardeo. ¿Que hay Mundial de fútbol? Camisetas del Mundial. ¿Estreno de Star Wars/temporada nueva de Juego de Tronos? ¡Pues toma! Sudaderas, mochilas, deportivas, gorras y hasta zapatillas estampadas. Pero ¿cómo culparla? Aquí hay que hacer caja, que los diseñadores no trabajan por amor al arte […]

Los pantalones bermudas no son solo para las madres El otro día, aprovechando la excusa del calor madrileño (ese que se caracteriza por el dolor de pies de lo que quema el asfalto del suelo cuando vas con sandalias), me compré unas bermudas. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] Y no solo me compré unas bermudas, sino que me […]

De las ‘youtubers’ que maquillan a sus hijas Al poco de llegar a casa nuestro perro, mi hermano me comentó que había quienes ponían cartones dentro de las orejas de los cachorros para que crecieran rectas, pero que él no tenía pensado hacerlo. “Quiero que sea él mismo”, me dijo. Pensaba exactamente igual sobre enseñarle órdenes como si fuera un animal de circo. […]