SERIE LA RECONQUISTA (I) La hora de Feijóo: el tecnócrata de las tres mayorías absolutas que sucedió a Fraga busca sustituir a Rajoy / Quince años después, solo le faltará nombrar sucesor en la Xunta y el PP regional, y todo estará listo para su viaje de vuelta a Madrid, un territorio político que nunca abandonó del todo- El Diario

EMILIO ORDIZ Según la legislación de la UE, Italia puede ordenar que un buque no entre en su territorio.El país corre el riesgo de violar la Convención Europea de Derechos Humanos si no da asistencia médica.Italia no autoriza el desembarco de 629 inmigrantes y pide a Malta que los acoja."Desde hoy Italia comienza a decir no a la inmigración clandestina […]

