VOX ¡Elecciones ya! Ayúdanos a conseguirlo

IÑAKI CANO Después de 61 años de vida y al menos 50 de aficionado al deporte, creo que estoy en condiciones de señalar que Rafael Nadal es el mejor. He visto a muchos deportistas y he convivido con ellos, en España y en el mundo entero. No creo que en el universo del deporte haya alguien mejor que él.No sólo hay que fijarse en el deportista. Nadal es ejempla […]

SOFÍA CASTAÑÓN. DIPUTADA UNIDOS PODEMOS Esta semana el tema de conversación es el Consejo de Ministros. De repente se activa el compresible quién es quién y buscamos en los nombres, las intenciones, las propuestas, las tendencias e inclinaciones. Mentiría si dijera que esto, hace años, no me interesaba, me daba para artículos y conversaciones.Una no tenía an […]

SOFÍA CASTAÑÓN. DIPUTADA UNIDOS PODEMOS