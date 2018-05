Qué sería del verano sin las cosas propias de la temporada: la canción del verano, el libro (o libros si eres afortunada) del verano, el ligue del verano… Pero hay una que ya puedes tener segura al 100% y no es el ligue (a no ser que vayas a la playa con los “deberes hechos” […]

Mi ultima adicción estilística tiene nombre y apellidos: americana y pantalón de traje. Para mí es un elemento imprescindible del armario que, a excepción del verano, lo puedes llevar todo el año, todos los años y por el resto de tu vida. Pero si aún no estás convencida de semejante compromiso porque tu no das […]

Mira… mira… Es que no me hagas hablar porque con la boda de ayer no había excusa. Hice un artículo a propósito avisando: “Chicos, esto sí, esto no. Y para todo lo demás MasterCard”. Y nada, no hay tu tía. Hemos tenido a las invitadas de turno pasándose la etiqueta por el forro de la […]

No, no, esto debe de ser un error, ¿cómo es posible que no me haya llegado la invitación a la royal wedding del año? Vamos hombre… Yo, que soy más británica que el fish and chips y me encanta lo de usar el hashtag de #keepcalm en Instagram. Bueno, tampoco pasa nada, de todas formas tenía […]