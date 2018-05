La sentencia de Gürtel obliga a Ciudadanos a abandonar su zona de confort. La moción de censura presentada por el PSOE les obliga a mojarse políticamente, tomar posición para tratar de mantener cierta iniciativa. En las últimas horas, en la dirección de Cs ha calado la idea de que los españoles “no merecen un Gobierno corrupto y condenado”. Es decir, consideran complicado explicar que siguen manteniendo a Rajoy. Pero, a la vez, no están dispuestos a entregar el Gobierno a Pedro Sánchez, a dos años de las elecciones generales. Por eso, su apuesta es elecciones anticipadas, “que los españoles decidan”.

“La corrupción del PP ha liquidado esta legislatura, la ha asfixiado y no puede seguir con un Gobierno débil”, ha sentenciado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. “El señor Rajoy no puede esconderse en la inacción y la inoperancia”.

Albert Rivera ✔@Albert_Rivera La condena por corrupción al Gobierno ha liquidado la legislatura. Necesitamos un gobierno limpio y fuerte que afronte el desafío separatista. Apoyamos la solución democrática: o convoca elecciones Rajoy o el Congreso con moción instrumental. El futuro lo deciden los españoles. 2.012

1.808 personas están hablando de esto ste viernes, a primera hora, ha habido una reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, el núcleo duro de Albert Rivera compuesto por 13 personas. Tras horas de intercambio de reflexiones, este órgano -el que realmente dirige la estrategia del partido- ha decidido optar por este planteamiento: exigir a Mariano Rajoy la convocatoria de nuevos comicios o impulsarán una moción de censura con el único fin de poner las urnas. Una decisión que toman conscientes de que las últimas encuestas los han situado en disposición de luchar por la victoria.

‘No’ a Sánchez y confiar en que no salga su moción

Esta posición ya fue mantenida por la formación naranja en Murcia, cuando el PP se resistía a apartar al ya ex presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez y el PSOE impulsaba la moción de censura. Cs dijo que la apoyaría pero inventando el concepto “instrumental”, simplemente para convocar elecciones. Al final, el PP terminó apartando a su dirigente. En el caso de Rajoy, en Ciudadanos consideran imposible apartar a Rajoy y que el PP ponga a otro dirigente.

La estrategia de la formación naranja pasa por votar ‘no’ a la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez. Su escenario es que pudiera repetirse la votación que permitió aprobar los Presupuestos y que supondría rechazar la moción (PP+Cs+PNV+UPN+CC+NC+Foro).

Esta opción, sin embargo, es altamente improbable. En ese escenario, si Sánchez es rechazado, pedirían a Rajoy que convocara elecciones. Y si no, buscarían apoyos para impulsar esa moción de censura “instrumental” que sólo sería para convocar elecciones. Y en ese compás de tiempo se podrían aprobar definitivamente los Presupuestos y definir la implantación de un nuevo artículo 155 en Cataluña. “Si Rajoy se enroca, se niega y permanece en su parálisis habitual, estaremos dispuestos a impulsa y apoyar una moción instrumental para que se convoquen elecciones”, es la apuesta de Ciudadanos.

Pero el artículo 175 del Reglamento del Congreso detalla que una moción de censura deberá ser propuesta, “al menos, por la décima parte de los Diputados en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que haya aceptado la candidatura”. Ciudadanos cuenta con 32 diputados y, por tanto, necesitaría tres diputados más para poder presentar una moción. Y necesitarían a los socialistas en la votación, después de haber rechazado su propuesta.

Plazos y condiciones de Ciudadanos – Presupuestos. Que antes de convocar unas nuevas elecciones, los Presupuestos para 2018 queden definitivamente aprobados en el Congreso. – Cataluña. Que PP, PSOE y Ciudadanos se reúnan para decidir qué hacer con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Decidir cómo se ejecutaría si prosigue el desafío secesionista y que sea aprobado en el Senado. Ciudadanos pide extenderlo a Mossos, TV3, control de las cuentas de la Generalitat e impedir la reapertura de las embajadas. – Junio. Ciudadanos decidirá en una Ejecutiva nacional el 28 de mayo las condiciones definitivas. Pero se marcan de plazo el mes de junio para que se puedan aprobar las cuentas públicas y hacer frente al desafío independentista catalán. Y que superado este mes se convoquen las elecciones. – ‘No’ a Sánchez. Ciudadanos votará en contra de la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez. Su confianza es que no salga adelante y, entonces, presionen a Rajoy para que convoque eleccioens y si no, impulsar una nueva moción “instrumental”.

La Constitución impide a Rajoy convocar ya elecciones

Y es que a día de hoy, Rajoy no puede convocar elecciones, toda vez que el PSOE ya ha registrado la moción de censura en el Congreso. Y, según recoge el artículo 115 de la Constitución, el presidente del Gobierno no puede disolver las Cortes cuando esté en trámite una moción de censura. Los letrados de la Cámara consideran que la prohibición de proponer la disolución debe entenderse referida a toda la tramitación de las mociones de censura, desde su depósito hasta su votación. Los socialistas la registraron pasadas las 10 de la mañana de este viernes.

Albert Rivera. | EFE

Ciudadanos opta por el camino de en medio. No apoyar a Rajoy, pero tampoco a Sánchez, que llegaría a La Moncloa con el aval de Podemos y los partidos nacionalistas (PDeCAT, ERC, Bildu o PNV). Esa posibilidad no es contemplada, pese a que si Rivera y sus 32 diputados apoyaran la moción de censura, no serían necesarios los votos de estas formaciones. Pero como algunas de estas fuerzas ya han confirmado que la apoyarán, Cs cierra esa puerta.

“La solución a la crisis de la corrupción de Rajoy no son las prisas y el oportunismo de Sánchez. La cuestión no es que salga Rajoy para que entre Sánchez, apoyado por separatistas y populistas. Nosotros no vamos a estar en la moción de Sánchez, nos vamos a oponer. Queremos elecciones”, ha reflexionado Villegas antes de conocer que pese a que Sánchez quiere formar un gobierno socialista, pasado también un tiempo convocaría elecciones.