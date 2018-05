Mariano Marín confía en la pronta reapertura de la autopista del mar Gijón-Nantes / Ha asegurado que el Ministerio de Fomento esta trabajando para la reapertura de la línea y que «en breve habrá noticias» sobre este asunto

20MINUTOS.ES El videoclip supera los 61 millones de reproducciones en Youtube.Kanye West aseguró la semana pasada que los 400 años de esclavitud fueron "una elección" de los esclavos.La última canción del rapero Childish Gambino está arrasando en las redes sociales. El vídeo de This is America ha superado los 61 millones de reproducciones en Youtub […]

EFE El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia decide no vetar un acuerdo con el Movimiento 5 Estrellas.El líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, permitió este miércoles que el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga Norte, con la que la formación del ex primer ministro está coaligada, debatan "in extremis" un posible pacto de Gobiern […]

EFE