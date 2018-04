JUAN MERLO, INGENIERO ‘DOS OVOS’ EN GALICIA-

Juan Merlo, diputado en el Parlamento gallego, confirma la información de ABC, pide disculpas y renuncia a su acta parlamentaria y a su cargo en Podemos. Reconoce que consintió que en su currículum se le atribuyera una ingeniería «porque no le di importancia». [Normal, pobrecito mío: todos los días se adjudican títulos de ingeniería aquí y allá… … “por error”.]

El diputado de En Marea y secretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, en cuyo currículo figuraba que era ingeniero naval ha asumido el “error” de que se incluyese de esa manera en su formación, algo que, se hizo con “su connivencia” pero no con la intención de engañar.

Dijo que no le dio “importancia” cuando se simplificó lo que fueron estudios y formación práctica en la materia y se convirtió en la denominación de ingeniero.

Tras conocerse la información publicada por ‘ABC’, ha reconocido el “bochorno” y la “vergüenza” que supone para él esta situación, pero en un primer momento había considerado que no era motivo de dimisión de su escaño. Luego vino el ‘toquecito’ de su partido [Ya saben, estilo “¡Ni media tontería, Juan!”]

Es más, había opinado que si el contexto actual no fuese el de la polémica sobre las titulaciones de varios dirigentes políticos, incluido el supuesto máster de Cifuentes, serían más “entendibles” sus explicaciones”.

Durante sus explicaciones, explicó en varias ocasiones que no terminó los estudios por problemas para compatibilizar el trabajo y la formación como ingeniero debido a la situación familiar y ha asegurado que “no firmó” ningún trabajo como ingeniero.

Lo que sí reconoció es que, como “gerente”, ha estado al frente de una empresa de ingeniería.

ACTUALIZACIÓN CON LA DIMISIÓN FORZADA DEL SUSODICHO, QUE EN UN PRIMER MOMENTO INTENTÓ LLAMARSE ANDANA Y SEGUIR COMO SI TAL COSA. TIENE CIERTA RAZÓN, SI LO HACEN CIFUENTES (PP) Y FRANCO (PSOE) Y JUNQUERAS (ERC), TONI CANTÓ (CIUDADANOS) Y… Y… ETCÉTERA, ETCÉTERA, ¿POR QUÉ ÉL NO? (BERRINCHE)

A mediodía del viernes 13 de abril de 2018, con «bochorno» y «vergüenza», el diputado de Podemos Galicia Juan Merlo reconocía en los pasillos del Parlamento que, en efecto, no posee título alguno de Ingeniería Industrial en Electrónica, tal y como publicó ABC este viernes. A falta de pocos minutos para las dos de la tarde, Merlo convocaba nuevamente a los periodistas para anunciar su dimisión «con carácter inmediato» como parlamentario y secretario de organización de Podemos Galicia. «Lo hago en base a los principios que promulgamos y defendemos» [Pffff…], después de que se conociera el fraude en su perfil profesional, o como él lo llama, la existencia de «información contradictoria entre lo que aparece en mi currículum y la realidad», un relato «inexacto y laxo».

«Pienso que la mejor defensa de los principios que me trajeron aquí y con los que rijo mi vida en todo momento es ser consecuente con lo que promulgamos y por eso presento mi dimisión [Más Pffff… resoplidos]. Es lo justo. Los demás partidos no tienen el talante de asumir los hechos del modo en que lo hacemos» en Podemos. Según ha reconocido, la dimisión es una decisión personal ya que desde la formación de Pablo Iglesias le recomendaron «tratar el tema de manera sosegada».

En su primera intervención, el ya exdiputado había admitido además que supo que este error aparecía en su currículum público y que fue «connivente» con que esa falsa titulación así figurara durante varios años. «No contribuí activamente a aclarar esto en su momento», ha replicado a los periodistas. [¡No! ¡Qué cosas!]

El diputado —adscrito al grupo de En Marea, la confluencia gallega de Podemos— atribuye este «error»a que él facilitó a su partido una información sobre sus estudios de ingeniería, pero «se acortó mucho las bases curriculares para meterlas en textos de 120 palabras», y ahí surgió su título de ingeniero. «Cuando traslado que me formé como ingeniero, dio lugar a que en el relato plasmado sintéticamente diera lugar a esa cuestión» [¡Manda h…! ¡Ni Felipe González lo hubiera enredado mejor!] . El engaño ha permanecido en su perfil hasta ahora.

Formación práctica de ingeniero

Ha explicado que tuvo que abandonar la carrera «por motivos familiares», que intentó posteriormente compatibilizarla con su trabajo pero que los malos resultados le llevaron a aparcar los estudios. Merlo alega que no hubo intencionalidad en este error porque «nunca perseguí mentir o inflar un currículum, que para mí no es necesario, porque nunca perseguí ese elitismo o ese clasismo de la titulitis» [¡Claro que no! Por eso no rectificaste la información hasta que te pillaron]. Tan es así que asegura haber pasado las pruebas de técnico en instalaciones fotovoltaicas pero «no tengo el título, porque yo lo que quería era la formación».

Otro asunto distinto ha sido cuando ha insistido en que posee formación básica de ingeniero obtenida a través de su padre, quien «desempeñaba esas tareas en automática y electrónica vinculadas al sector naval, en la que el me enseñó un oficio al que no me dediqué» [Claro, y los hijos de los astronautas que fueron a la Luna también pueden volar a Marte en cualquier momento, porque ya les enseñaron sus papás sin necesidad de tonterías como estudiar y preparación previa, no te j… Los hijos de los pilotos de aerolíneas pueden agarrar un avión día sí y día también desde el parvulario, los hijos de los expertos en explosivos pueden… No sigo, que me mareo.]. «Las ingenierías tienen una parte más práctica, mi conocimiento es más práctico que teórico, mi conocimiento teórico es más limitado», ha articulado visiblemente nervioso. Eso sí, «nunca» ha firmado proyectos como ingeniero [¡sólo te hubiera faltado eso, y en un minuto hala, a hacerle compañía a Junqueras en Estremera!], a pesar de estar durante un tiempo como «gerente» de su empresa Mersol Montaje de Energías Renovables.

El parlamentario ha eludido responder si aprobó alguna asignatura de la carrera «porque eso no es ahora la cuestión» [Traducción: ¡Ni una, qué crack!]. En su primera comparecencia no aclaró si tenía pensado presentar su dimisión por este engaño, y preguntado concretamente por esto se limitó a circunloquios acerca de la falta de intencionalidad del error cometido y su «bochorno» por la publicación de la información. Apenas dos horas más tarde, anunciaba su renuncia.

