MASTERCIFU – ¡QUÉ CULEBRÓN! ESTO SE PONE CADA VEZ MÁS ENTRETENIDO El director del máster de Cifuentes amenaza con “tirar de la manta” contra el PP – El Independiente

Tensión máxima entre EE UU y Rusia MALAGÓN. VIÑETISTA Por Malagón MALAGÓN. VIÑETISTA

Facebook se pone corbata IRENE LOZANO. PERIODISTA Ha acudido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, al Senado y el Congreso de Estados Unidos para rendir cuentas de su masiva filtración de datos personales. El chico tímido, que ideó la manera de contactar con gente sin mirarla a la cara, se enfrentaba a uno de sus terrores: hablar en público.Estuvo dos semanas preparando su inter […] IRENE LOZANO. PERIODISTA

El miedo no es a la soledad PILAR SANZ. JEFA DE CULTURA DE 20MINUTOS Viudas y solteros hacen crecer el número de personas que viven solas en España: son el 25,4% de los hogares.Los millones de viudas y solteros que viven en ese 25,4% de hogares unipersonales disfrutan de su libertad. No temen morir solos, como en los países nórdicos, sino más bien no poder afrontar el alquiler y los ga […] PILAR SANZ. JEFA DE CULTURA DE 20MINUTOS

El poder creciente de Ciudadanos VICENTE VALLÉS. PERIODISTA La urticaria política que le salió a la sociedad española debido a las mayorías absolutas, la crisis económica y la corrupción derivó a finales de 2015 en un Congreso de los Diputados con cuatro grandes partidos y de tan imposible gestión, que fue el Parlamento más breve e inoperativo de nuestra historia reciente.Hubo que repetir l […] VICENTE VALLÉS. PERIODISTA

Madrid vuelve a crecer con fuerza JORGE GARCÍA CASTAÑO. DELEGADO HACIENDA AYUNTAMIENTO DE MADRID Muchas eran las voces que auguraban una catástrofe si Manuela Carmena llegaba a ser alcaldesa de Madrid. Las cuentas municipales colapsarían, se hundirían inversión y turismo, la economía de la ciudad se paralizaría y Madrid perdería importancia en el contexto internacional.A día de hoy, cualquie […] JORGE GARCÍA CASTAÑO. DELEGADO HACIENDA AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pecados electorales PIORNO. VIÑETISTA Por Piorno PIORNO. VIÑETISTA

El regalo de Luna BELÉN BARREIRO. DIRECTORA DE MYWORD Y EX DIRECTORA DEL CIS La primera vez que la cogí en brazos tenía apenas dos meses. A mí nunca me habían gustado los animales: los perros, de hecho, me daban miedo. En mi infancia, un caniche con muy mala leche se abalanzó sobre mi pierna y, pese a llevar botas de agua, encontró la manera de hincarme los dientes. Aun hoy n […] BELÉN BARREIRO. DIRECTORA DE MYWORD Y EX DIRECTORA DEL CIS

Un penalti claro para salvar una actuación vergonzosa IÑAKI CANO Así fue el polémico penalti que clasificó al Madrid. ENCUESTA: ¿Crees que justo?Hay que ser muy osado y muy valiente para pitar un penalti en el minuto 93 entre la Juventus y el Real Madrid. Además, un penalti que para mi no me ofrece dudas. Supongo que para la Juve y para los no simpatizantes del Madrid será muy, muy dudoso. Sobre todo porque el […] IÑAKI CANO

El poder de los sentidos JESÚS MORALES. SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN DE 20MINUTOS El comercio 'online' en España se topa con el muro de los productos frescos. Muchos dimos los primeros pasos en el comercio electrónico reservando billetes de tren. El gancho de evitar colas de Renfe era más tentador que el miedo a dar los datos de la tarjeta. Ganamos confianza y pasamos a comp […] JESÚS MORALES. SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN DE 20MINUTOS