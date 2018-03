CAMPAÑA Por una TV3 sin sectarismo – Españoles de a pie. ¡FIRMA!

JESÚS MORALES. SUBDIRECTOR DE 20MINUTOS Hay cosas que no cambian, y una es que los Presupuestos suelen acabar en manos de partidos nacionalistas. 2018 no va a ser una excepción. El Gobierno central aprueba hoy (por fin) el proyecto de cuentas para este año. Cs ya ha dado el sí, pero no es suficiente. El PNV, reacio por Cataluña, aún dice que no. Pueden queda […]

