MODA: Vestiaire Collective

Construint un millor futur per a tothom ADA COLAU BALLANO / ALCALDESSA DE BARCELONA Avui s'inaugura el Mobile World Congress (MWC), el certamen de tecnologia mòbil més important del món. Més de 100.000 congressistes de 200 països ens visitaran per conèixer els darrers avenços tecnològics. Aquestes són xifres positives tant per l'economia com per a la reputació internacional de la ciutat. […] ADA COLAU BALLANO / ALCALDESSA DE BARCELONA

El valor de un corazoncito RAFAEL MATESANZ. FUNDADOR DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES Recientemente se ha producido una de esas noticias que a uno le reconcilian con la vida: Carla, un bebé extremeño de 5 meses con una hipoplasia de ventrículo izquierdo incompatible con su vida futura, recibía en el Hospital Infantil Gregorio Marañón, un trasplante con un corazoncito de tama […] RAFAEL MATESANZ. FUNDADOR DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

El Madrid de los horrores CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN Más de cien mil cadáveres desaparecidos quedan aún en las cunetas españolas. Así lo hacen constar las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria y cuesta entender que 80 años después de la Guerra Civil no se haya despejado esta ignominia. Tampoco puedo explicarme que un cura del Valle de los Caídos se permita el lujo […] CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN

Para poder vivir bien de mi jubilación NEPOMUK. VIÑETISTA Por NEPOMUKIE. NEPOMUK. VIÑETISTA

La ciudad se ha ido llenando de mierda MAXIM HUERTA / PERIODISTA Y ESCRITOR Ando embobado mirando la mierda de las calles. Oye, qué espectáculo. Un rato largo de entretenimiento desde que he cogido el periódico hasta que he terminado de pasear a mi perra por Malasaña, un barrio de Madrid. Toda esa mugre que va acumulándose de manera feliz en los árboles, en las papeleras y en los bordillos se me […] MAXIM HUERTA / PERIODISTA Y ESCRITOR

La compasión selectiva MAITE PAGAZAURTUNDÚA / POLÍTICA Y ESCRITORA Podría haber titulado también este artículo "El odio selectivo". Hoy es posible acercarse al supermercado de la rabia en el que se han convertido las redes sociales y elegir a quién queremos odiar y con quién nos vamos a sentir solidario. Es fácil y barato ir achatando el alma y el cerebro para proceder a […] MAITE PAGAZAURTUNDÚA / POLÍTICA Y ESCRITORA

Colau y el Mobile World Congress: Gigas y responsabilidad ENCARNA SAMITIER / DIRECTORA DE 20MINUTOS Dice Colau que Barcelona se convierte en la capital mundial del 5G con el Mobile. Hay mucho giga en juego, sí, que es lo mismo que decir futuro, pero muy poca responsabilidad por su parte. La alcaldesa representa a toda Barcelona, no solo a los independentistas o a sus votantes. Plantar al jefe del Estado (para luego […] ENCARNA SAMITIER / DIRECTORA DE 20MINUTOS

El himno mudo GUILLERMO FATÁS. CATEDRÁTICODE HISTORIA En archivo tengo una decena de letras para la música del himno nacional e imagino que habrá más.En el siglo XIXUna, tremenda, es la tradicionalista que declara "guerra al perjuro / traidor y masón / que con su aliento impuro / hunde la nación". No he sabido dar con el autor, lo cual me alivia.En 1843 hizo otr […] GUILLERMO FATÁS. CATEDRÁTICODE HISTORIA

Sorteos en en fútbol europeo ASIER Y JAVIER. VIÑETISTAS Por Asier y Javier ASIER Y JAVIER. VIÑETISTAS