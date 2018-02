HASTA SIEMPRE, CAMPEÓN: Muere el ex futbolista Enrique Castro ‘Quini’ tras sufrir un infarto en una calle de Gijón

JESÚS MORALES. SUBDIRECTOR DE 20MINUTOS Febrero va a acabar igual que empezó: con un temporal que dejará a medio país teñido de blanco. El hielo, las bajadas bruscas de temperatura, la lluvia y la nieve reaparecen. Algunas infraestructuras se resentirán, pero esta vez no podrá haber ninguna institución que diga que no esperaba el temporal. Su nombre, la Best […]

ADA COLAU BALLANO / ALCALDESSA DE BARCELONA Avui s'inaugura el Mobile World Congress (MWC), el certamen de tecnologia mòbil més important del món. Més de 100.000 congressistes de 200 països ens visitaran per conèixer els darrers avenços tecnològics. Aquestes són xifres positives tant per l'economia com per a la reputació internacional de la ciutat. […]

