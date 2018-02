Aviso de riesgo de aludes en los Picos de Europa en los primeros días de febrero de 2018

JAVIER YANES. PERIODISTA, ESCRITOR Y BIÓLOGO Ante todo quiero transmitirte mis deseos de mejora y recuperación. Pero me temo que el resto de esta carta no te va a gustar.Tras las terapias milagrosas suele haber historias similares: la persona que ha descubierto el presunto tratamiento es alguien que no pertenece a la comunidad científica y que ha conseguido […]

IGNACIO CEMBRERO. PERIODISTA Younes Abouyaacoub, el autor material del atropello de la Rambla, estaba solo y carecía de armas de fuego en los viñedos de Subirats el 21 de agosto pasado. No había nadie a su alrededor. No suponía un peligro cuando fue descubierto por los Mossos. Podían haberle disparado a las piernas, inspeccionado con un robot para asegurarse […]

CHARO RUEDA.PERIODISTA Si con ello consiguiera tener una sanidad mejor, como la que teníamos antes, a mí no me importaría pagar más impuestos, porque es verdad que no hay dinero para sufragar tanto gasto".Es la enésima vez que escucho el argumento por boca de distintas personas referido no solo a la sanidad, también a las pensiones, a la educación o a l […]

CHARO RUEDA.PERIODISTA