El Principado pretende poner una planta de tratamiento de residuos de escorias de acería y fundición, en medio del núcleo del Peral a 20 metros de las viviendas y hoteles de la zona de Ribadedeva con el consiguiente impacto en una zona urbana

EUROPA PRESS El diputado del PP en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons ha reiterado este miércoles la oferta de diálogo de su formación para negociar con el Gobierno del Principado de Asturias el proyecto de presupuestos para 2018, asegurando que no barajan la abstención porque "no caben cobardías"."Ante la ley más importante no caben c […]

EUROPA PRESS