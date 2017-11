La llegada de empresas catalanas ‘dispara’ la economía madrileña / La facturación de estas sociedades desplazadas alcanzaba a principios de noviembre de 2017 los 10.763 millones de euros

PAULA ARENAS El líder de Hombres G publica 'Hoy me he levantado dando un salto mortal'."Soy un creador: hago algo de donde no hay nada"."Lo más importante es llegar a la noche y decir: me lo he pasado bien"."Que después de 33 años de un carrerón como el mío me sigan preguntando por los pijos es lo que me deprime de tu profe […]

