SCC invita a cámaras, sindicatos y entidades a la manifestación del domingo 29 de octubre de 2017 a las 12 en Barcelona

CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN DE 20MINUTOS Fue lo nunca visto. El pasado jueves, Puigdemont se superó a sí mismo al someter a Cataluña y al resto de España a los vértigos de su tobogán. Elecciones sí, elecciones no, una sucesión delirante de giros copernicanos en la que está en juego el futuro de todos. Dicen que lo apostó al exigir la libertad de los […]

IRENE LOZANO. ESCRITORA Y DIRECTORA DE THE THINKING CAMPUS ¿Qué les das, querido lehendakari? Se contarán algún día los detalles de tu labor de pacificación in extremis entre el presidente Rajoy y el president Puigdemont. ¿Quién lo iba a decir? Tú eres Iñigo Urkullu y no Ibarretxe, pero sucede que la misma institución y el mismo partido político que hace tre […]

