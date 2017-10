La mayoría silenciosa sale de casa y desborda Barcelona | Dolça Catalunya

Els catalans de seny diuen prou / Los catalanes con sentido común dicen basta.

S´ha fet per internet, per wsapp, per les xarxes socials. Y se ha hecho sin dinero, sin subvenciones, sin tiempo y sin partidos políticos.

Un puñado de asociaciones de catalans senzills (Somatemps, Espanya i Catalans, Españoles de a Pie…) convocaron a los catalanes en plaza Urquinaona horas antes del golpe nacionalista. Unos decían que si no era el momento, otros que si no vendría gente, que si había que ignorar el buti2, que si era “provocar”, que si ya veríamos el 12 de octubre… Els partits constitucionalistes es posaren de perfil, i ens expliquen que fins i tot alguns polítics dels de sempre intentaren frenar la convocatòria. Deia el diari del Règim que ni siquiera estaba autorizada y que era cosa de radicales. Todo apuntaba al fracaso.

Però els catalans s´estimen les seves llibertats. Y se llenó Urquinaona. Y siguieron llegando barceloneses de Claris, de la Ronda de San Pedro y de Fontanella y de Trafalgar. Y abarrotaron la Vía Layetana mientras los cielos se abrían y lloraba Santa Eulalia sobre su Barcelona maltratada por el fanatismo. Y miles de catalanes marcharon preocupados por la democracia y alegres por vencer de nuevo al silencio del Règim. Familias y amigos, niños y viejos de todos los caminos de la vida, de pie ante el huracán nacionalista.

Ante la Jefatura de Policía de Vía Layetana, decenas de policías formaban, sus fuertes brazos cruzados sobre el pecho, barbillas levantadas. Escuchaban miles de gargantas gritarles noestaisolos y estaesnuestrapolicia, y tensaban los músculos de la cara, y lloraban en silencio, como también lloraban molts catalans davant seu, en aquesta hora fosca d´Espanya.

Y se llenó San Jaime, y se desbordó, y no cabía la gente, y en la Llibretería y en Jaime I y en el Obispo se apretaba la gente queriendo llegar frente a la nostra Generalitat para decirles a los fanáticos que la ocupan que es de todos, que nos la han secuestrado y que basta ya de arrastrarla por el fango de la ilegalidad y el fanatismo.

Y gracias al arrojo de un puñado de jóvenes, cayeron las pancartas de odio y división que el Òmnium/Òdium había colgado amb els diners de tots, i la Plaça Sant Jaume tornà a ser de tots els barcelonins.

Sí, la Cataluña silenciosa existe. Es la misma que votó masivamente la Constitución que hoy un puñado de fanáticos quiere liquidar. Es la misma que trabaja y paga sus impuestos, que no quiere perder su identidad de siempre, que no quiere que su familia y sus amistades se rompan por culpa d´una ideologia aliena i descendent inventada als despatxos per que uns polítics es forrin. La Cataluña que se siente en casa en Tarragona y en Sevilla y en Madrid y en Murcia

.

Dicen que en la Gene están boquiabiertos. Y que en Moncloa balbucean perplejos y en Zarzuela sonríen maravillados. ¿No contábais con los dolços, chicas? Pues espabilad, o la sociedad civil os pasará por encima.

Mañana será Mordor. Pero Gondor está y resiste. A Catalunya i a tot Espanya.

Estamos juntos, y vamos a ganar.

Dolça i gondoriana Catalunya…

Origen: La mayoría silenciosa sale de casa y desborda Barcelona | Dolça Catalunya