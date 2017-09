Centenares de pancartas de ‘Sí a España’ aparecen en las calles de BCN – El Catalán

Un grupo de activistas constitucionalistas ha colgado esta noche centenares de pancartas con los colores de la bandera nacional y el mensaje ‘Sí a España’ en diversos lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, como la Sagrada Familia o el Hospital de Sant Pau.

Las pancartas las ha financiado el grupo Españoles de a Pie, pero han sido colgadas “por catalanes anónimos que creen que España sigue teniendo valor para Cataluña”, tal y como ha asegurado esta entidad en un comunicado.

Y añaden que “este grupo de catalanes de a pie apoyan al gobierno de España en la defensa de la ley y el Estado de derecho, por ello están a favor de que se empleen los medios necesarios para que se impida el referéndum ilegal, que presumiblemente tendrá lugar el 1 de octubre, debido a que la Generalitat pretende disfrazar de democracia un acto de rebeldía en el que sólo unos decidirán por todos los españoles”.

“Las pancartas también se han puesto para dar voz a los catalanes que no tienen los medios de la Generalitat, la ANC y OMNIUM. Estos catalanes no van a aceptar el resultado que salga de este referéndum, no lo han pedido y no están a favor de que sus dirigentes se salten la ley. Los catalanes que hemos colgado las pancartas no queremos ser manipulados por “Junts pel Si” por eso hoy hemos dicho Sí a la Ley, Sí al estado de derecho, Sí a la democracia, Sí a España”.

