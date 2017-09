EN EL BUTIFARRÈNDUM – Jordi Évole tampoco vota: es “una partida cuyas normas han escrito ellos” | Dolça Catalunya

•

Votar en el butifarrèndum juanpalomo? Els catalans no som babaus.

Algunos catalanes han caído en la trampa del nacionalismo: “votad, aunque sea no, que volemdecidir”. Necesitan votos negativos para que no se les vea el plumero totalitario con un resultado digno de Corea. Però en Jordi Évole és prou intel.ligent per no comprar la mercaderia dels trileros de la Generalitat:

Dudo que haya campaña a favor del ‘no’. Dudo que haya debates electorales donde participen los líderes del ‘sí’ y los del ‘no’. Por tanto, dudo que sea un referéndum “como siempre”. (…) un referéndum que, desde mi punto de vista, tendrá un resultado engañoso, porque una parte representativa de la población catalana no se siente llamada a las urnas en esas condiciones. (…)

Ahora nos encontramos ante una partida cuyas normas han escrito ellos, las han aprobado ellos, las han presentado ellos, se las han aplaudido ellos, y ahora nos piden que el 1 de octubre vayamos a jugar a su juego, que mola mucho, y que si no vas pues que debe ser que no eres demócrata. Hombre, que quieren que les diga, pero muy seductor no es el planteamiento”.

Es un buti juanpalomo digno de Guinea, Cuba o el Congo. Nosaltres no votem parides. Que votin els ceballuts mentre nosaltres anem a la platja.

Dolça i normal Catalunya…