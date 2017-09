El PSOE celebrará primarias en Almería, Málaga y Granada al lograr más de un precandidato los avales requeridos. La renovación socialista sigue avanzando y penetra en Andalucía, el feudo susanista, que da sus primeros pasos adelante de la mano de la militancia para que haya democracia interna y erradicar los pesebres clientelares

EFE Las autoridades no explicaron por qué no dejaron entrar al rapero.Coolio iba a actuar en una fiesta tras el Gran Premio de Fórmula 1.Otros componentes de la banda sí pudieron entrar en Singapur.Las autoridades de Singapur denegaron la entrada al rapero estadounidense Coolio, quien tenía previsto actuar en una fiesta tras la celebración del Gran Premio de […]

DIEGO G. MORENO El cantante ha triunfado este verano con 'Mala mujer', su último 'single'."La prensa no me puede convertir en un modelo social", asegura."Sería negativo que mezclasen nuestra música con la delincuencia".A Antón Álvarez Alfaro (Madrid, 1990) nadie le conoce por su nombre. Pero C. Tangana, su alias, ha co […]

20MINUTOS.ES La artista ha compartido en YouTube un vídeo que muestra el proceso de transformación en muerta viviente para el vídeo de 'Look what you made me do'.El tema pertenece al álbum 'Reputation', que saldrá el 10 de noviembre.La cantante Taylor Swift se ha 'transformado' en una zombie en el videoclip de la canción Look wh […]