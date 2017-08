ATENTADO EN BARCELONA. Cuando los ineptos nos gobiernan en tiempos de guerra. Colau y los Mossos esquivaron el consejo policial de poner bolardos | EL MUNDO

PROGRES BUENISTAS QUE NO SIRVEN PARA GRAN COSA EN LA LUCHA CONTRA EL YIHADISMO, ¡Y SON LOS QUE NOS GOBIERNAN! ESTAMOS J… – Interior recomendó usar los bolardos en zonas clave para evitar atentados como los de Niza y Berlín. Ellos prefieren seguir con lo de Welcome Refugees, velitas, cánticos, lágrimas, y ‘Todos somos Charlie/ Niza / Berlín, etc’ en vez de tomar mínimas medidas efectivas como es su responsabilidad. Por lo menos Carmena en Madrid, visto lo visto, ha colocado los bolardos a toda prisa con nocturnidad y alevosía. Más vale tarde que nunca. La recomendación fue clara: colocar maceteros o bolardos en los accesos a las zonas más turísticas «en aras a evitar ataques» terroristas como los de Niza o Berlín. La nota la remitió la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a todas las jefaturas de Policía, a las policías autonómicas y a las municipales. No era una circular, era un escrito con recomendaciones para que los agentes defendieran este criterio ante los ayuntamientos.

Pero ni los Mossos ni el Ayuntamiento atendieron estas recomendaciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró ayer a TV3 que, tras las propuestas de Interior, «se revisaron los protocolos» y se incrementó la presencia policial en lugares estratégicos de la ciudad, además de tomar otras medidas especiales en grandes eventos, como colocar pivotes o prohibir la circulación de vehículos pesados en los actos de celebración de Fin de Año, en la avenida de María Cristina, o coincidiendo con la Cabalgata de Reyes.

Sin embargo, en la Rambla nunca se han instalado estos sistemas disuasorios pese a estar en un nivel 4 de alerta terrorista. «El 100% de seguridad no existe, especialmente cuando hay personas aisladas que con medios rudimentarios están dispuestos a hacer barbaridades», añadió la alcaldesa.

Por su parte, el consejero de Interior, jefe de los Mossos, Joaquim Forn, indicó que es «imposible» colocar bolardos en cada punto de la ciudad. Según Forn, colocar este tipo de barrera física en lugares que puedan considerarse objetivo terrorista, como la plaza de Cataluña o la propia Rambla, por donde circulan vehículos, implicaría dificultar el tráfico en la ciudad y no impediría que los terroristas actuaran en otros puntos.

Dicen que ‘imposible en toda la ciudad’. ¿Y quién les ha pedido que en toda Barcelona? Hay dinero para embajadas y chorradas independentistas pero no lo hay para colocar bolardos en al menos el puñado de vías principales de Barcelona. Un bolardo cuesta unos 40 euros. O un bloque de hormigón, o una jardinera grande. NO. Colau y la Generalitat de Cataluña prefieren seguir siendo humanitarios y solidarios… con el Islam

En el caso de la Rambla, además, habría que colocar bolardos a los dos lados del paseo central a lo largo de los 1,2 kilómetros de longitud que tiene esta popular vía. Para el conseller, los bolardos son útiles en momentos puntuales, como «la salida de un concierto o tras un partido del Barça», pero es «imposible ponerlos en toda la ciudad», aseguró Forn. Así tiraba balones fuera este político inútil, que ahora carga sobre su conciencia parte de la culpa de los 13 muertos de Barcelona a manos de terroristas islámicos.

La recomendación policial está fechada el 20 de diciembre pasado (poco después del atentado de Berlín) y firmada por el entonces comisario general de Seguridad Ciudadana, quien pasó posteriormente a ocupar la Dirección Adjunto Operativa de la Policía Nacional, Florentino Villabona. Este escrito con recomendaciones se produjo tras el atentado con camión perpetrado en Berlín, en el mercado navideño. Evocaban también en su escrito de recomendaciones el atentado cometido por el mismo perfil de terroristas en Niza (Francia) con un camión.

Nota de la Policía Nacional recomendando poner bolardos

Así, el comisario Villabona apuntaba que distribuye este escrito «ante el atropello masivo de personas acaecido en un mercado navideño en Berlín, que recuerda los hechos ocurridos en la ciudad francesa de Niza, y cuyo denominador común en ambos casos es la utilización de un camión de gran tonelaje arrojado contra una multitud de personas con el fin de causar el mayor número de víctimas mortales aprovechando que se encuentran congregadas en un evento multitudinario».

«Se considera necesario que por parte de los responsables de distintas plantillas de la Policía Nacional se inste la reunión urgente con las juntas locales de seguridad o, en su caso, las comisiones de coordinación policial con la finalidad de establecermedidas de protección física que impidan ataques similares en lugares de alta concurrencia de personas», apuntaba el escrito.

Según el mando policial, la protección de esos espacios públicos «se debería llevar a cabo por los ayuntamientos mediante la instalación provisional de grandes maceteros o bolardos en los accesos a los mismos que dificulten o impidan la entrada de vehículos, permitiendo únicamente el acceso controlado de los que estén debidamente autorizados».

El escrito fue distribuido como recomendación a las diferentes policías autonómicas. Desde Cataluña, ni los Mossos ni el Ayuntamiento entendieron que esas medias propuestas por la Policía Nacional fueran las idóneas.

Ahora, los expertos en seguridad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil consultados por este periódico se mostraron sorprendidos por el despliegue que la Policía autonómica tenía en lo que es uno de los puntos turísticos más relevantes de Cataluña en general y de Barcelona en particular.

Los Mossos no pudieron frenar al terrorista

Recuerdan que el terrorista logró acceder a una zona peatonal con un vehículo y recorrer no menos de 600 metros en su carrera asesina. Los mossos no lograron frenar el vehículo. Estos especialistas cuestionan el sistema de protección y no alcanzan a entender cuál era la alternativa de seguridad desplegada en esa zona, una vez que no hay bolardos, para frenar ataques que se han ido produciendo en Europa durante el presente año, en Niza, en Berlín, en Londres…

Estos expertos entienden que el sistema de bolardos o de maceteros de grandes dimensiones ha sido y es cuando menos una medida intimidatoria.

Asimismo, se muestran sorprendidos de la facilidad con que el asesino recorrió toda esa zona sin que fuera abatido y lograra abandonar el lugar sin ser interceptado por algún agente. Esa situación ya no se produjo posteriormente en Cambrils, donde los agentes especialistas de los Mossos sí lograron interceptar el vehículo con el que los terroristas trataban de repetir el atentado cometido en la Ciudad Condal.

También están sorprendidos por el hecho de que, pese encontrarnos en alerta antiterrorista 4 y que los dispositivos contra el yihadismo están en su máxima potencia, el autodenominado Estado Islámico haya logrado introducir una célula tan numerosa en Cataluña, con tentáculos en al menos dos de sus provincias, con explosivos y con capacidad para golpear con crueldad en varias ocasiones.

Una célula que no sólo no ha sido detectada por los Mossos, sino tampoco por Policía y Guardia Civil ni por los servicios de inteligencia. Desde EEUU habían llegado alertas poco precisas de la intención yihadista de golpear en España en general y en Cataluña en concreto. Pero, como recuerdan fuentes de la lucha antiterrorista, avisos de este tipo se reciben muchos a diario.

El Ministerio del Interior ha decidido convocar para la reunión extraordinaria de la mesa de valoración de la amenaza terrorista, que reúne a los máximos responsables de la lucha antiterrorista en España de la Policía Nacional, de laGuardia Civil, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Centro Nacional de Inteligencia, de los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas).

Estará presidida por el ministro, Juan Ignacio Zoido, acompañado del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. El nivel de alerta antiterrorista está situado en el 4, sobre 5. Según explicaron fuentes de la lucha antiterrorista, no está previsto elevar el nivel de alerta. Poner en marcha el nivel 5 supondría sacar a los militares para participar en las labores de vigilancia de las infraestructuras críticas. Tendrían una importante presencia en las calles.

Colau, campeona en chorradas mientras los de la Guerra Santa se ríen a carcajadas de que se lo pongan tan fácil cretinos como ella: “Las barreras cortan la libertad”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido esta mañana la decisión de no proteger la Rambla con bolardos, pese a la recomendación del Ministerio del Interior del pasado mes de diciembre.

Colau ha asegurado que los expertos en seguridad sostienen que pese a poner barreras físicas en un lugar como el del atentado del jueves, una furgoneta pequeña podría haber entrado a la Rambla por un lateral desde la calzada sin mayores problemas.

También ha explicado que no se instalarán bolardos en puntos estratégicos de la ciudad o con mucha afluencia de personas porque “cortan nuestra libertad”.

Tras firmar en el libro de condolencias que el Ayuntamiento ha habilitado en el Consistorio barcelonés, Colau ha asegurado que todas las administraciones trabajan “juntas y de forma coordinada” tras el atentado, y que así seguirán.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, Díaz, ha reclamado de nuevo la instalación de bolardos, maceteros y barreras físicas en puntos estratégicos de la ciudad y de gran concentración de personas.

