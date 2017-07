Préstamos y créditos rápidos: ¿Están pensados para todo el mundo?

Hoy en día no hay nadie que no conozca los préstamos rápidos: y es que muchas de las compañías que los ofertan se anuncian en la televisión, o bien en las innumerables páginas de Internet, en redes sociales, así como en lugares de máxima visibilidad. No obstante, raramente conocemos en qué consisten hasta que desgraciadamente nos tenemos que enfrentar a un apuro económico.

Contestando a la pregunta del título, sí, en principio están pensados para todo el mundo. Y decimos “en principio” porque hay algunas condiciones.

Lo más recomendable es que se utilicen únicamente como último recurso, cuando necesitamos dinero urgente de verdad, o cuando el banco nos ha denegado el préstamo.

Préstamos rápidos y créditos online: ¿Son de fiar?

Si buscamos opiniones sobre estos créditos, descubriremos que algunas son negativas, lo que nos puede hacer dudar en un primer momento.

¿Realmente podemos confiar en este tipo de servicio? El único problema que entrañan son sus comisiones; y es que, si no leemos las condiciones antes de la firma o, peor aún, nos retrasamos en el pago, podemos encontrarnos con más de una sorpresa desagradable.

El punto fuerte de estas entidades es la rapidez con la que nos conceden el dinero, algo muy importante si, por ejemplo; tenemos que pagar una factura de la luz porque nos están amenazando con el corte del suministro; si nos toca pagar el seguro del coche o no podemos circular, etc. Es decir, un tipo de dinero que no podemos estar esperando todo el tiempo que el banco tardará en hacernos caso (recuerda que primero debe de evaluar tu solicitud, te pedirá documentación complicada y extensa, la debes de conseguir, la tienen que revisar, te concederán o no el crédito y, una vez que lo hayan hecho, esperarás un tiempo a recibir el ingreso).

Empresas de préstamos personales online Freezl siguen este proceso, pero nos piden la mínima documentación posible (para asegurarse de que podemos satisfacer el préstamo), agilizan el tiempo al máximo y, además, podremos saber prácticamente de inmediato si nos conceden o no el préstamo (evitando perder el tiempo).

Siempre y cuando conozcas las condiciones, y seas capaz de reponer el dinero en el tiempo estipulado, solicitar uno de estos créditos puede ser un recurso muy práctico que se pone a disposición de la persona que los necesite.