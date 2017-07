José Manuel Franco ve “indiscutible” la figura de Gabilondo como candidato socialista, aunque se elegirán en primarias – lainformacion.com

ARSENIO ESCOLAR. DIRECTOR DE 20MINUTOS Las encuestas demoscópicas suelen tener en cada pregunta una casilla de escape para el entrevistado que duda su respuesta: «no sabe / no contesta». En el juicio a parte de las actividades de la trama Gürtel, Rajoy ha contestado a casi todas las preguntas… y a la mayoría de ellas para decir que no sabe: "Ni la más r […]

GONZALO MARTÍNEZ-FRESNEDA. ABOGADO Les propongo un juego de justicia ficción. Imaginen ustedes que Rajoy prestó su declaración en la condición de acusado y no de testigo. Figúrense que, en vez de en su coche oficial, ha entrado en la Audiencia en un furgón de la Guardia Civil. (Comprendo que les pido un esfuerzo enorme de imaginación y no sé si serán capaces […]

AMPARO GONZÁLEZ FERRER. INVESTIGADORA DEL CSIC. ¿Tareas en verano? Sí. No. Depende. Por Mariano Fernández Enguita.ENCUESTA: ¿Estás de acuerdo con que los niños hagan deberes en verano? Organizar el verano de los niños siempre es un asunto delicado. En estas fechas, al eterno problema de la conciliación se le añade otro no menos importante: el de cómo mantene […]

GERARDO TECÉ. PERIODISTA Imagino que tu vida, a pesar de estar libre de pobreza, exclusión u otros problemas realmente importantes que sí afectan a mucha gente, no está debiendo de resultar sencilla. Tú no decidiste si querías o no ser parte de un circo sucio de usar, cosificar y tirar. Nadie te preguntó si, a tus dieciocho recién cumplidos, querías o no ser […]

