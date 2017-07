Josep Borrell: «Los que dijeron ciertas cosas de Pedro Sánchez, que se pongan de lado» / «El error de los socialistas fue “menospreciar a Podemos desde el principio, porque cuando se obtienen 5 millones de votos de la noche a la mañana es que algo está pasando» | Las Provincias

El exministro Josep Borrell presentó recientemente en la librería Leo de Valencia su libro ‘Los idus de octubre. Reflexiones sobre la socialdemocracia y el futuro del PSOE’ y aprovechó para mandarle un recado a Ximo Puig, aunque de manera sutil, sin mencionarle directamente. Lo hizo ante el alcalde de Burjassot y rival del presidente del Consell por el liderazgo del partido en la Comunitat, Rafa García. Borrell criticó comportamientos como el que ha tenido el jefe del Consell antes y después de la victoria de Pedro Sánchez ante Susana Diaz por el liderazgo del partido.

“Me parece muy bien que ejerzamos el derecho de elegir a nuestro líderes -dijo Borrell en relación a las primarias autonómicas-, está en nuestros estatutos y no va en menoscabo de nadie. En las anteriores primarias -en las que acabó imponiéndose Sánchez- se fue demasiado lejos en la descalificación personal y política y ahora cuesta rebobinar”, dijo. “Si yo hubiera dicho determinadas cosas de un candidato y luego ese candidato gana, no le juraría lealtad. Sería completamente increíble, no tiene ninguna credibilidad porque si pensaba eso de él lo seguiría pensando después”, añadió. Puig fue uno de los barones socialistas que propició la caída de Sánchez al frente del partido y se posicionó del lado de Díaz en las primarias. Tras la derrota de la andaluza, el presidente de la Generalitat prometió lealtad al nuevo secretario general.

Borrell continuó su alocución pidiendo que se pongan “de lado” los que dijeron “ciertas cosas” de Pedro Sánchez, aludiendo a Puig, porque “es lógico que no le apoyen, pero que no me digan ahora que son fervientes seguidores suyos. No puede ser. O antes o después no me dijeron la verdad”. Su mensaje, adviritió, “va para gente de mucho nivel y gente de menos nivel. Desde la única autoridad hasta la que fue una gran autoridad”.

Según el exministro, a Pedro Sánchez habría que llamarle ‘Lázaro Sánchez’, porque “estaba muerto y enterrado en el mes de enero, en la soledad más absoluta” y, a pesar de ello, presentó su candidatura a la secretaría general, “cuando nadie creía que tenía la menor de las posibilidades para acabar obteniendo la mayoría absoluta”.

Afirmó que la victoria de Sánchez en las primarias fue a titulo personal y al PSOE le va a costar mucho recuperar los votos perdidos en los últimos años porque tiene por delante una tarea muy difícil: conectar con las clases populares. Según el exministro, “los resultados electorales no pueden achacarse a los candidatos sino que hay que enmarcarlos en un contexto concreto, y a los socialistas se nos ha visto como el partido de los de ‘No se puede'”. Comentó que el error de los socialistas fue “menospreciar a Podemos desde el principio, porque cuando se obtienen 5 millones de votos de la noche a la mañana es que algo está pasando”.

Para Borrell, el principal motivo por el que Sánchez ganó las primarias fue que la sociedad percibió “el golpe de estado” (la renuncia de más de la mitad de los miembros de la ejecutiva) como algo “muy feo”: “Si a Sánchez le hubieran dejado ir al comité federal a presentar su proyecto, y este hubiera sido rechazado, aquí paz y después gloria”.

Tras asegurar que hay que analizar “por qué hay candidatos en el PSOE que sacan más avales que votos”, el exministro manifestó que se debería poder avalar a más de un candidato, bajar el umbral de avales o tener que llegar solo al mínimo”.

Origen: Josep Borrell: «Los que dijeron ciertas cosas de Pedro Sánchez, que se pongan de lado» | Las Provincias