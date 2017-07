Solo dos de cada diez jóvenes pueden emanciparse en España por la precariedad laboral

ISABEL SERRANO. PERIODISTA Las grandes leyes, las que suponen grandes cambios y avances hacia una sociedad mejor, se aprueban en democracia por unanimidad y si no se consigue con el consenso más amplio posible estableciendo en 2/3 partes del Parlament. Así ocurrió, por ejemplo, el 29 de junio cuando la Cámara catalana aprobó por unanimidad (PP incluido) la l […]

PEPA BUENO. PERIODISTA Hasta los ovarios. No puedo evitar pensar en los catalanes que no sacamos en las noticias. Que ganan 800 euros al mes, un poco menos o un poco más, están en el paro o quieren opositar. Que sufrieron los primeros recortes en Sanidad que aplicó con decisión Artur Mas. Que ven escandalizados el juicio del saqueo del Palau o el chasco his […]

