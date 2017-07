Iglesias no dará “ni un segundo de descanso” a Sánchez: “Quiere aniquilarnos” – El Independiente

“Hay que ser astutos. Después del 13 de junio viene el 14, y debemos saber jugar con inteligencia nuestras cartas a modo de cortafuegos. Hasta el 13 la iniciativa es nuestra, y hay que aprovecharlo”. Podemos fijó en el debate de la moción de censura del 13 de junio el punto de inflexión que supone para el partido la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. En un argumentario interno, al que ha tenido acceso El Independiente, Podemos califica de auténtica amenaza aniquiladora el regreso del ex secretario general socialista.

“Conviene no olvidar además, por otro lado, que el proyecto de Pedro Sánchez ha sido siempre el jugar con los tiempos políticos para intentar ‘aniquilarnos’ como alternativa de Gobierno (consolidar con solvencia la hegemonía en el espacio de la ‘izquierda’). Y por las primeras declaraciones de portavoces como Adriana Lastra, Margarita Robles o Ábalos, no parece que existan motivos para creer realmente que lo hayan modificado”, advierte el texto, titulado Éramos pocos y llegó Sánchez.

El documento, fechado el 26 de mayo y distribuido en el seno de la organización, ordena “tensionar” al PSOE para evitar su avance. También muestra, con mucho hincapié, sus temores a que Sánchez plantee la formación de un Gobierno alternativo. Sería la segunda vez que Pablo Iglesias tendría que elegir entre Mariano Rajoy o Sánchez, después de votar en contra de la investidura del líder del PSOE en marzo del año pasado.

Teme que el PSOE de Pedro Sánchez recupere la hegemonía de la izquierda

“La victoria de Sánchez es la victoria de un relato. Un relato, por otro lado, que tiene que ver con una vuelta de la épica en torno a lo que representa un eje clásico izquierda-derecha de régimen. Un PSOE que vuelve a tener, supuestamente, un líder capaz de ejercer como contrapeso a la derecha y que se expresa en un retorno posible del reparto simbólico de posiciones que PSOE y PP se repartían antes del abstencionazo del PSOE”, explica el texto.

Por este motivo, Podemos insta a sus dirigentes a mantener la tensión sobre el PSOE y no dar “ni un segundo de descanso” a su líder: “Si Sánchez cumple con su nuevo relato y trata de acercarse realmente a una alternativa de cambio junto a Unidos Podemos, los medios del régimen y su propia oposición interna no lo van a tolerar. Si no lo hace, seremos nosotros quienes lo castiguemos por ello y sus propias bases y votantes ‘reilusionados’ las que se sienten traicionadas. El PSOE, por su propia situación ‘central’, no va a tener un segundo de descanso y estará en tensión permanente desde dos polos diferentes”.

“Debemos por ello saber aprovechar ese escenario para tensionarlo y no permitir que pueda desarrollar una estrategia capaz de consolidar un escenario a medio plazo favorable a sus intereses, que les permita desarrollar una estrategia ‘envolvente’ contra Unidos Podemos y las confluencias”, advierte.

Cree que el líder socialista recupera su plan de un Gobierno del cambio tras un adelanto electoral

En este sentido, Podemos muestra su temor a las intenciones de la nueva dirección del PSOE, especialmente, a que se dedique a “sembrar y abonar el terreno para preparar un adelanto electoral favorable”. Se trataría de “llevar a cabo el plan que Sánchez tenía en mente para las hipotéticas terceras elecciones y que fue abortado por su derrocamiento en el Comité Federal“, y que consistía en recuperar “con solvencia” la segunda plaza electoral y, con ello, la hegemonía de la izquierda.

El partido de Pablo Iglesias apunta a que Sánchez podría intentar pactar una moción de censura con el PNV y con Ciudadanos si el desgaste del PP sigue aumentando con los casos de corrupción, y presentarse así como única alternativa de Gobierno en caso de adelanto electoral.

“Sería pasar de nuestra ‘moción de la dignidad’ a su ‘moción de la esperanza’ o ‘moción posible’. Profundizando con ello en la idea de ser la oposición útil. Es decir, subirse en el relato de que mientras nosotros nos dedicamos a plantear mociones que no tienen recorrido, ellos negocian con seriedad, en tiempos y formas, para sacar del Gobierno al PP”, explica el documento. Advierte también de las “trampas” existentes en el camino, como la de sus propios aliados de Compromís, que han pedido a Iglesias la retirada de la moción de censura para consensuarla con el PSOE.

El “efecto Champagne”

Todo ello con el “efecto Champagne” que acompañaría al líder socialista durante los próximos meses “a poco que sepan gestionar bien” su situación central en el “tablero” político actual. El resultado sería un “peligroso restablecimiento” de las posiciones de PSOE y PP a la izquierda y a la derecha, como existía antes del 20-D, “al menos en lo concerniente a su disputa electoral con el espacio de Podemos”.

En este contexto, el partido de Pablo Iglesias señaló su prioridad antes del verano en la moción de censura: “No es tanto el echar al PP como realidad (la gente ya sabía que no salía la moción de Unidos Podemos cuando dijo estar de acuerdo con ella), como el saber seguir estando al frente de la ola de indignación y vergüenza contra el gobierno del PP que se ha desatado. Este escenario es nuestro, pero el 14 será otro escenario en el cual el PSOE puede maniobrar para volver esta situación actual en nuestra contra y a su favor”.

Origen: Iglesias no dará “ni un segundo de descanso” a Sánchez: “Quiere aniquilarnos” – El Independiente