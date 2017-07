ANDALUCÍA: No habrá primarias. Susana Díaz continúa su reinado absolutista ante la pasividad de las huestes de Pedro Sánchez, que gritaban renovación pero a la hora de la verdad no han dado el do de pecho y han optado por el silencio. VALENCIA: El president de la Generalitat ha logrado reunir 8.120 apoyos por los 4.600 recogidos por el alcalde de Burjassot. La renovación del Partido Socialista corre el peligro de ser abortada antes de empezar. La causa: los de siempre, los malhadados barones. Nuevas elecciones con ellos una vez más como cabeza de cartel garantizan una estrepitosa caída del voto socialista. De hecho, alguna encuesta aparecida hoy domingo 2 de julio de 2017 ya empieza a mostrar cierto estancamiento en el voto al PSOE.

Una vez completada la primera etapa de las primarias del PSPV, la de la recogida de avales, Ximo Puig parte con una clara ventaja en la carrera mantener el liderazgo de los socialistas valencianos. Así, el president de la Generalitat ha logrado reunir un total de 8.120 apoyos por las 4.600 firmas recabadas por el alcalde de Burjassot, el sanchista Rafa García. El mínimo necesario de avales para oficializar la candidatura era 1.800.

De este modo, y al contrario que lo sucedido en las primarias del PSOE, cuando Pedro Sánchez se impuso con claridad a la presidenta andaluza tanto en avales como en las votaciones en primarias pese al apoyo explícito del jefe del Consell y la mayoría de los cargos más significativos del PSPV, el líder de los socialistas valencianos ha casi doblado al candidato respaldado por el secretario general del PSOE y su mano derecha, José Luis Ábalos, además de por las plataformas que impulsaron a Sánchez.

Ahora, y a falta de la verificación de los apoyos, los candidatos disponen de tres días -hasta el día 5 de julio- para la presentación de recursos y la proclamación de las candidaturas. La votación de las primarias para elegir al futuro secretario general de los socialistas valencianos tendrá lugar el próximo 16 de julio, mientras que el PSPV celebrará su XIII congreso nacional los días 28, 29 y 30 de julio en Alicante.

Jorge Rodríguez y el equipo de ‘L’esquerra en marxa’ entregan los avales a Ximo Puig.

Desde la candidatura del alcalde de Burjassot (‘La fuerza de la militancia’), que se ha mostrado muy crítico con Ximo Puig desde que anunció su intención de disputarle la dirección del PSPV al jefe del Consell, han destacado este domingo que ha recogido 4.600 avales “sin presiones ni coacciones”. Por su parte, ‘L’Esquerra en marxa’, la candidatura de Ximo Puig, ha resaltado que sus más de 8.100 apoyos se han producido “por convicción” y que el president representa “la unidad, el cambio y la integración”.

ANDALUCÍA NO DESPIERTA, SIGUE DORMIDA EN SU SEMPITERNO CLIENTELISMO-

El sector crítico en Andalucía, que se había manifestado con un respaldo de más del 30% a Pedro Sánchez en las recientes primarias del PSOE, ya le había garantizado a Susana Díaz un congreso tranquilo y que no impulsarían una candidatura para hacerle frente.

Y este puede demostrarse un error garrafal en el tiempo.

El gesto de Francisco Tirado de presentarse fue espontáneo y pese a que en los últimos días se ha tejido una red de apoyo en torno a él, ha sido testimonial.

Sin embargo, hasta el último momento, en la dirección regional guardaban prudencia a la espera de saber cuántos avales conseguía porque haberlos logrado o haberse aproximado, hubiera supuesto que el sanchismo sí se había movido, pese las garantías de sus referentes en Andalucía de que no iban a perjudicar a la estabilidad de la federación.

O sea, el sanchismo ha dejado de lado sus consignas de renovación y de fuera barones en aras de una pretendidad “estabilidad” andaluza, una estabilidad que, de seguir así, en las próximas elecciones cavará la tumba del PSOE y le hará perder su feudo andaluz.

Forma parte esto, de hecho, del pacto de no agresión entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, por el que ella no le ha reclamado ninguna cuota en su ejecutiva y se esfuerza por no entrar en confrontación con determinados posicionamientos del líder, y a cambio los sanchistas tienen el compromiso no escrito de no interferir en su deseo de revalidarse en el poder en la comunidad autónoma, tanto orgánico como institucional, tras haber fracaso en el intento de saltar a Ferraz.

Los críticos tienen pensado pelear por tomar posiciones en los congresos provinciales a finales de año, como ya han anunciado en Granada y Málaga. Pero al haber desaprovechado el empuje inicial, pueden encontrarse entonces con la desagradable sorpresa de que será demasiado tarde.

Las parlamentarias María Márquez, Ángeles Ferris, Beatriz Rubiño y María Jesús Serrano, esta última en el Congreso de los Diputados, han entregado este sábado en la sede del PSOE de Andalucía en torno a 25.000 avales para la candidatura de Susana Díaz a revalidarse como secretaria general de la federación. El otro único precandidato, el militante de base Francisco Tirado, natural de Linares (Jaén), ha llevado los suyos personalmente, si bien no llegaban a un millar, por lo que se queda fuera de esta carrera.

De hecho, para ser proclamado candidato había que presentar este sábado como tope unos 4.800 avales, equivalente al 10% del censo del PSOE-A, lo que Susana Díaz ha superado con creces a falta de cotejar todas las firmas, según han confirmado fuentes del partido que las han cifrado en las citadas 25.000.

AL DESAPROVECHAR LOS SANCHISTAS LA VENTAJA GANADA INICIALMENTE, PARTE DE SU ELECTORADO POTENCIAL Y EFECTIVO EMPIEZA A SENTIRSE ENGAÑADO, AL VER QUE LOS BARONES Y SU APARATO SIGUEN EN SU SITIO, Y CON VISOS DE PROSPERAR EN EL FUTURO.

ASÍ LO EMPIEZAN A REFLEJAR ALGUNAS ENCUESTAS:

Los sondeos publicados por El País calculan que las últimas decisiones de Pedro Sánchez han provocado una bajada en la intención de voto. El PSOE hubiera obtenido el 22,8% de los votos el cuatro de junio según Metroscopia, la empresa que ha realizado la consulta para el diario. Este domingo, las informaciones de El País cifran en el 21,6% la estimación de voto al partido de Pedro Sánchez. La s preguntas fueron formuladas en las mismas fechas que las de DYM, aunque durante un periodo más breve de tiempo: el 27 y 28 de junio.

Metroscopia ha contabilizado una bajada en la intención de voto al PP hasta el 25,5% de los votos. El PSOE también disminuiría hasta el 21,6%; Podemos se beneficiaría de la bajada socialista y obtendría el 20,6%; la intención de voto a Ciudadanos aumentaría una décima hasta el 18,8% y el 13,5% restante sería ocupado por los demás partidos y el voto en blanco.