Mensaje de agradecimiento de Paco Tirado a sus 813 avalistas

Buenas tardes, en primer lugar agradecer a los 813 compañer@s su confianza en esta candidatura, compañer@s que han confiando sin conocerme, militantes de base con ganas de cambiar el PSOE-A, con seguir el modelo que hemos estado defendiendo y que ha llevado a Pedro Sánchez a la secretaría general.

Satisfecho y con el deber de la palabra cumplida, cueste lo que cueste, algo que escasea en estos tiempos, compromiso que adquirí con l@s compañer@s de defender primarias en todos los niveles.

Agradecer a los compañer@s que han avalado a Susana y especialmente a los que no han avalado a ninguno, siguiendo estrategias y directrices de compañer@s con más experiencia, ahora mi opinión, es clara, ha faltado valentía, ha faltado visión de futuro y de plantar cara a un modelo de partido que queremos cambiar, no podemos dejar de canalizar la voz de la militancia, la voz de las bases, la política tiene que estar para servir a los demás, es lo que tiene que prevalecer por encima de cualquier otro topo de interés.

El partido está cambiando, queda mucho camino por recorrer, aún hay que tener nombre, experiencia o apoyo de algún compañer@, pero hemos hecho historia, hemos ganado dando este paso y vamos a defender este modelo de partido, el partido de la militancia, canalizar y aplicar lo que demandamos, por ello, la Plataforma Despierta Andalucía seguirá adelante. Gracias a los 813 militantes de base por confiar en mí, sigamos adelante y recordad, con vuestro quiero y con mi puedo, vamos a cambiar Andalucía.

Salud y república!!

A partir de hoy, voy a tener muy presente un número, el 813.

813 compañer@s militantes de base que han creído, han creído que el cambio en Andalucía era posible, ha creído que l@s militantes van a ser el eje central del partido, militantes por los que hoy hemos dado la cara en Sevilla hasta el final, no nos hemos ido de la sede hasta que ha acabado y leído el acta final, porque esos 813 compañer@s merecen eso y más.

De verdad no quiero victimismos ni que nos sintamos derrotados, nada más lejos de la realidad, hoy, las bases andaluzas hemos hecho historia, hemos salido a ganar conscientes de lo complicado y dificultades encontradas, cuando lo haces por convicción por ideales, merece la pena el esfuerzo de las últimas semanas, es más los volvería hacer. Prefiero 813 avales sinceros que 25000……. como también me gustaría saber la opinión de los 24000 compañer@s que no se han pronunciado.

Valoro muchos el 813, pues nadie es profeta en su tierra, y en esta provincia, que me conocen, no hemos sacado más de 60 avales, lo que quiere decir, que la confianza me la han dado compañer@s de otras provincias, lo que asumo con total responsabilidad, esto no acaba aquí, Despierta Andalucía va a seguir, este compromiso va a seguir, os puedo garanrizar, que el equipo de Susana no han aprendido nada, no saben interpretar la realidad del partido, y eso, puede suponer unos Coates, también espero que el modelo aprobado en el 39° Congreso, no caiga en saco roto, los militantes hemos venido para quedarnos y ser parte activa del PSOE.

Han dido semanas intensas, duras, bonitas también, me quedo con lo positivo y lo aprendido que ha sido mucho. La plataforma Despierta Andalucía sigue en marcha, canalizará las opiniones de la militancia, no haremos oir, porque somos la izquierda, y hemos venido para quedarnos. Por último, agradecer a Christian ,Félix, Esther, Pascuala el esfuerzo realizado, Cristobal y Esperanza llevarnos los avales desde Málaga hasta Granada y Lola y Rocío de Huelva por acompañarnos hoy en Sevilla, y a los portavoces de las distintas provincias por el Trabajo realizado en tan poco tiempo, a los compañer@sde fuera d España que nos han apoyado, gracias 813!! Salud y república!!