PROPUESTAS VERANO 2017: La saxofonista Anastasia McQueen y su eterna noche ibicenca

Hay aspectos y personas que ya forman parte de la noche ibicenca, y la SAXOFONISTA de IBIZA Anastasia McQueen parece ser una de ellas. Sus shows de saxo en Ibiza son de sobra conocidos en las salas y eventos de más renombre de la isla: Pacha, Nikki Beach, Blue Marlin, Privilege y Lio, y también toca con varios destacados DJ’s como Reboot, Sebastián Gamboa, Wally Lopez y Jordi Ruz.

En algunos de sus shows Anastasia ha incluido un espectáculo de Flyboard en el que además de verse espectaculares piruetas por parte de especialistas, ella misma es elevada 8 metros en el aire mientras toca. Anastasia tiene la agenda llena, pero se lo ha ganado por el elevado nivel artístico y de imagen que muestra en todas y cada una de sus actuaciones.

Su firma personal y uno de los ingredientes del éxito de sus shows de saxo es tocar música commercial, dance y pop junto con un DJ. Su especialidad es animar a la gente de la misma forma que hace un buen DJ. Prepara distintos tipos de música y toca la que el público necesita escuchar en cada momento. Sus actuaciones son pulidas, elegantes y muy profesionales. Sabe cómo hacer vibrar a la gente cuando se sube al escenario y por eso cada vez está más solicitada.

Sus actuaciones la han llevado a países como India, Brasil, Rusia, China, España, Azerbaiyán, Italia, Suiza, Dubai, Qatar, Armenia y más… En muchas ocasiones Anastasia ha actuado en eventos de lujo globales y congresos corporativos. Entre otros, para Cartier, Mercedes, Zara, de Grisogono y GTI, también para la revista Cosmopolitan y Heineken Internacional. Ha participado también en programas de televisión españoles y rusos tan conocidos como El Hormiguero.

IBIZA NOCHE: PASIÓN Y MÚSICA

En Ibiza es posible disfrutar de más de una fiesta a lo largo de la noche, durante la estancia en la isla. Se recomienda hacer una lista con las salas que se desee visitar y con aquellos DJs a los que apetece escuchar ‘pinchar’. Una vez hecha la lista es hora de comprar entradas y distribuir los eventos a lo largo de los días. Conviene dejar siempre un margen a la improvisación y no llenar demasiado la noche, porque si uno se siente bien en un sitio lo mejor es disfrutarlo y no moverse en exceso. No se trata de estar en todas partes, sino de pasarlo bien relajadamente. Son vacaciones y no una lista de tareas: no es obligatorio tachar con una X todas las salas de fiestas de la isla para disfrutar a tope de su ambiente.

En Ibiza se puede encontrar las actuaciones más originales, las fiestas más divertidas y los mejores Djs del momento . Incluso cuesta elegir, pero hay una opción imprescindible: acudir a un show de Anastasia McQueen , para disfrutar viéndola y escuchando su música en persona.

Atentos sin embargo, porque muchas de las mejores fiestas de la isla venden sus entradas por adelantado. Para no llevarse un chasco, lo mejor es planificar las cosas cuidadosamente y, si uno piensa en disfrutar de uno de los Shows de Anastasia conviene antes repasar su agenda en Facebook, para ver dónde dará sus próximas actuaciones. El siguiente paso es comprobar si se puede adquirir la entrada con antelación o o si tocará hacer cola para entrar.

Anastasia McQueen no ha dejado de triunfar desde que puso el pie en Ibiza por primera vez

La puesta en escena es una de las partes más importantes de cualquier espectáculo y resulta vital en un show de saxo como el que ofrece Anastasia McQueen. Esto es así porque cuando hay un gran número de músicos sobre el escenario, como es el caso de la actuación de una banda, la atención se dispersa y aunque haya elementos que flojeen, el público se va a fijar en los diferentes solos de los músicos y todo va a quedar un poco más camuflado.

En un show de saxo en una discoteca hay que dar a la gente mucho espectáculo. La música es muy importante, no deja de ser la protagonista, pero también se requiere que la gente se sienta totalmente atrapada desde el primer momento. Para esto, Anastasia toma un protagonismo muy especial, usando un vestuario espectacular, utilizando luces de manera que destaquen aquello en lo que el público se tiene que fijar en cada momento y acompañándose de otras personas que formen parte del show de saxo. Uno de los puntos fuertes son las bailarinas que acompañan a Anastasia y que dan fuerza y sensualidad al espectáculo.

La atención a los detalles que tiene Anastasia hace que sus shows de saxo sean únicos y extremadamente elegantes. En cada show realiza varios cambios de su precioso vestuario que elabora a mano ella misma.

Un DJ, una top model que es a la vez una saxofonista de talento, las mejores salas de fiesta del mundo , música y espectáculo, ¿quién da más para el verano que está a punto de empezar ?