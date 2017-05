Desde Irún llega un innovador juego y deporte educativo, el Pulsimpatik, que triunfa entre los niños de Gijón

EUROPA PRESS Con motivo de la clausura de la Reunión del Círculo de Economía, Rajoy ha insistido en que la Constitución no permite una operación política de estas características.También ha asegurado que el referéndum no solo no es negociable, sino que no se celebrará bajo su mandato.Por otro lado, Brugera, el responsable del Círculo de Economía, ha instado […]

EUROPA PRESS