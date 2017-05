Borrell sobre el ‘golpe’ a Sánchez: ‘Los editoriales de EL PAÍS y LA RAZÓN son intercambiables’

En el programa Las Mañanas de Cuatro, el presentador Javier Ruiz preguntaba a Josep Borrell sobre su libro “Los Idus de Octubre. Reflexiones sobre la socialdemocracia y el futuro del Partido Socialista.” Tras hablar sobre la actualidad de la campaña de las primarias y los diferentes proyectos de partido que se plantean, el periodista le preguntó sobre el papel de los medios en las primarias y en el ‘golpe’ a Pedro Sánchez. En concreto, Javier Ruiz comenzaba preguntando por las declaracionesJosé Vélez donde acusaba a la gestora de realizar ‘prácticas mafiosas’ y su repercusión en los medios. Transcribimos esa parte de la entrevista:

Josep Borrell: “Le están dando una trascendencia y todo el mundo está saliendo a hablar de eso, cuando hace unos días el señor Heredia se permitió mentir públicamente atribuyendo a Pedro Sánchez una conspiración con los partidos independentistas para llegar a la Moncloa a cambio de aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Tuvo que ser desmentido radicalmente por el señor secretario general de Comisiones Obreras. Eso me parece muchísimo más grave, muchísimo más serio que un adjetivo descalificativo que realmente no se debería haber empleado. Pero cuando un responsable político miente de una forma tan clara, expresa, manifiesta y es desmentido de una forma tan rotunda eso me parece de una extraordinaria gravedad y sin embargo, los mismos que ahora se rasgan las vestiduras no creyeron oportuno decir ni una sola palabra al respecto. Distintas varas de medir.”

Ruiz: “Le pregunto no por las declaraciones de Vélez en concreto sino por la campaña en general. ¿Este es el nivel de la campaña de las primarias?”.

Borrell: “Va a ser mucho más que eso. Insisto no hagamos de las anécdotas categorías. Yo vengo ahora mismo de un acto de la sede de UGT sobre las políticas ambientales y la respuesta a la economía digital y me ha parecido de un altísimo nivel intelectual. Ha estado Pedro Sánchez clausurando y de eso nadie hará noticia pero yo creo que eso es lo que hemos de hacer. Y habrá algún incidente, en el caso de Heredia no es un incidente, el caso de Heredia es de una extrema gravedad. Este otro pues yo creo que no debía haberse producido y hay que evitar este tipo de descalificaciones y no me refería a ustedes como programa de información. Me refiero a algunos dirigentes del Partido Socialista que sobre un caso miran para atrás y no dicen ni ‘mu’ y en cambio sobre el otro hacen una cuestión trascendental. Realmente lo que estamos discutiendo son otras cosas. Precisamente para evitar esos derrapajes verbales, yo me he permitido escribir y escribir te obliga primero a pensar y luego a moderar lo que dices, porque queda escrito y mi contribución a la campaña será este libro ‘Los Idus de Octubre’ donde sitúo la crisis del PSOE en el marco de la crisis general de la socialdemocracia en Europa, que es grave y profunda. Esto no se arregla cambiando a fulanito por menganita. ‘Cambiamos el líder y ya lo hemos resuelto todo’, no. El problema de la socialdemocracia hoy y en toda Europa es un problema profundo que viene del cambio social que la crisis y la globalización han producido. Sobre eso he tratado de analizar.”

Tras esta respuesta Ruiz pasó a hablar del papel de los medios en el ‘golpe’ a Pedro Sánchez:

Javier Ruiz: “Dice usted que hay una rara unanimidad contra Pedro Sánchez, desde EL PAÍS hasta LA RAZÓN.En su opinión ¿que hay? ¿Un complot o un error de Sánchez? ¿Qué hay? ¿Por qué esa unanimidad contra Sánchez?”

Josep Borrell: “Pues eso es lo que me ha inducido entre otras cosas a escribir el libro. Tal vez tarde en encontrar una respuesta. Pedro Sánchez habrá cometido sin duda errores, quién no los hace. Ha estado sometido a muchas presiones y seguramente ha cometido equivocaciones perono deja de sorprenderme que los editoriales de LA RAZÓN y los de EL PAÍS sean intercambiables. Uno ya no sabe en qué periódico lo lee ¿no? Y que la inquina, y a veces, la descalificación personal, el insulto. Debería también estar erradicado de los editoriales de los periódicos. Se haya instalado en medios que tenían un gran prestigio y que eran una referencia, y digo bien, eran, una referencia para mucha gente. Entonces, bueno hay medios de comunicación que todavía marcan una formación de opinión pero que es curioso que desde periódicos que uno asimilaría con la derecha y otros casi con actitudes más progresistas exista esta descalificación en lo personal. Uno puede criticar las posiciones políticas pero creo que se han pasado varios pueblos en la descalificación a una persona y lo siguen haciendo. Y eso llama la atención. No creo que sea culpa de Pedro Sánchez. ¿Había un complot? No creo que se hayan reunido de noche en una tabernapara ponerse de acuerdo sobre como escriben dos editoriales pero el hecho es así. Habrá que preguntarse por qué y yo trato de buscar alguna respuesta.”

