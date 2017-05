Sánchez contesta al “enterrar en avales” que anunció la candidatura de Díaz #SomosSocialistas #RecuperaPSOE #RenuevaPSOE #SíesSí

En el programa La Sexta Noche, Iñaki López, entrevistó a Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE y candidato a las primarias. Al final de la entrevista le planteó la supuesta escisión del PSOE, que tanto repite la derecha mediática, cosa que no preguntó a Patxi López, respondiendo Sánchez claramente y dejando a La Sexta en evidencia.

En otra parte de la entrevista, el presentador puso algunas declaraciones que calificó de ‘puyas’ que lanzaba Susana Díaz a Sánchez tras no “arrasar” en avales y que el exsecretario general no eludió en responder. Transcribimos esta parte de la entrevista:

Iñaki López: “Tan solo 6.000 avales de diferencia entre su candidatura y la de Susana Díaz. Llegan ustedes por lo tanto al 21 de mayo prácticamente en un pañuelo. Ante esa corta diferencia la presidenta andaluza decía lo siguiente:”

Declaraciones de Susana Díaz :“Por lo tanto estamos felices, contentos de haber sido los primeros en ese respaldo y ahora pensando en el Congreso. Es verdad que hay quién está contento por ser segundo y ya es la tercera vez que está contento por ser segundo.”

Iñaki López: “¿Qué le parecen las palabras de Susana Díaz tras el recuento de los avales?”

Pedro Sánchez: “Bueno, pues nada, ella primera en avales y nosotros primeros en ilusión Iñaki. Hay una ola de ilusión en la que se ha subido el Partido Socialista que creo que va a ser imparable. Incluso a los medios de comunicación, que daban por echo que nos iban a “arrasar”, por utilizar los términos que se han utilizado por parte de la candidatura de Susana o incluso “enterrar en avales”. Yo creo que el problema de Susana es que quería ganar las primarias antes de que los militantes fuéramos a votar el próximo 21 de mayo y va a ser que no. No hay atajos para liderar el Partido Socialista. El liderazgo del Partido Socialista se va a sustanciar con el voto libre y secreto de los militantes, y eso quien lo garantiza hoy es la candidatura que yo estoy liderando.”

Iñaki López: “Vamos a escuchar de nuevo a Susana Díaz hablando de como ella sí es especialista en ganar elecciones, son sus propias palabras, vamos a escucharlas:”

Declaraciones de Susana Díaz: “La única vez que he sido candidata a las eleccioneslas he ganado y bien, por 10 puntos al Partido Popular y por 20 a Podemos.”

Iñaki López: “Parece que se va calentando poco a poco esta campaña electoral de cara a las primarias con este tipo de puyas ¿no?”

Pedro Sánchez: “Bueno más que las “he”, yo creo que hay que hablar en primera persona del plural, las hemos ganado. No solamente las ha ganado ella, las ha ganado el conjunto del socialismo andaluz, las ha ganado el conjunto del socialismo valenciano (estoy en Alicante). Creo que es muy importante utilizar la primera persona del plural. A partir de ahí ese razonamiento, y yo de verdad me siento muy orgulloso de las victorias de Susana en Andalucía, nos llevaría a por ejemplo a pensar que Chaves o incluso Griñán serían mejores candidatos que ella a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español a nivel federal porqueobtuvieron mejores resultados que ella en Andalucía. Creo que es importante lahumildad, creo que es muy importante ser conscientes de que el sistema político en nuestro país ha cambiado y que la socialdemocracia no tiene un problema con el pluripartidismo. Tiene un problema cuando cambia de rumbo, cuando se sitúa en tierra de nadie y eso es lo que nos ha ocurrido con la abstención a Mariano Rajoy. Yo ahora que veo a Mariano Rajoy casi a punto de aprobar los presupuestos generales del Estado con el PNV, por cierto, ya no son ‘rompepatrias’, ya no quiebran la unidad de España, sino que son partidos que garantizan la estabilidad y la unidad de España, cosa que me alegro porque para mí, el PNV siempre ha sido una organización respetable, creo que se demuestra lo absurdo de la abstención a Mariano Rajoy el pasado mes de octubre por parte del Partido Socialista.”

