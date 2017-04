Toxo acusa a Heredia de mentir y denuncia que se le utilice para “justificar el acoso y derribo” a Sánchez

LUIS PARDO. PERIODISTA Suena un móvil en Downing Street y, al contestar, alguien pregunta en Spanish: "¿Es el enemigo?". En esta línea temporal, Gila no ha muerto, un chiste sobre Carrero se paga con cárcel y Gibraltar vuelve a desatar ardores guerreros. Drake y María Pita reloaded. "No, sir, Theresa May no puede atenderle: está viendo a los M […]

