El hombre de Susana Díaz en el Congreso: “Hay que disolver el PSC”

En política, no siempre el mensaje que se traslada a la ciudadanía coincide con el discurso interno. Cuando no hay micrófonos ni cámaras de televisión, las cosas se cuentan de otra manera. Es lo que le ha pasado al veterano dirigente socialistaMiguel Ángel Heredia, secretario general del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, diputado desde hace 21 años y secretario provincial del PSOE malagueño. Cuando en septiembre de 2014, fue elegido para ocupar el puesto de Eduardo Madina, dirigentes de su partido lo calificaron como los «ojos y los oídos» de Susana Díaz en el Congreso de los Diputados.

EL MUNDO ha tenido acceso a la grabación de sonido de la charla que impartió Miguel Ángel Heredia ante una treintena de simpatizantes de Juventudes Socialistas de Málaga el pasado 20 de noviembre de 2016 en la localidad malagueña de Cortes de la Frontera, tan sólo un mes y veinte días después del Comité Federalque terminó tumbando a Pedro Sánchez, el primer secretario general del PSOE elegido por el voto directo de todos sus militantes.

En ella, Heredia, fiel a la ejecutiva interina del PSOE, y pensando que nadie lo estaba grabando, llega a decir que «nuestro adversario es el Partido Popular, pero nuestro enemigo es Podemos». En clave interna, confiesa que tiene que lidiar con un grupo parlamentario en el Congreso «endiablado» tras la traumática marcha de Pedro Sánchez y se muestra partidario de «disolver el PSC» en Cataluña. Afirma, tajante, que los autónomos, como la Guardia Civil, son «muy de derechas».

En aquella reunión, a cuya grabación ha tenido acceso EL MUNDO, Heredia se muestra convencido de que, para volver a ganar elecciones, el PSOE tiene que rescatar el voto que se ha ido a Podemos.

«Nuestra gente está en Podemos», insiste. «Y, sin atacar Podemos, porque a Podemos no vamos a atacarlo, tenemos que atacar a la cabeza de Podemos, que se llama Pablo Manuel Iglesias. Por cierto, le jode mucho que le digan Pablo Manuel porque quiere que le llamen Pablo Iglesias; y yo le he dicho que no, que yo le llamo Pablo Manuel. A ese hay que dispararle de forma permanente porque, no es que sea malo, es peor, odia a los socialistas, nos odia», subraya.

En un ambiente distendido con un grupo de jóvenes de su provincia, Heredia afirma: «Yo soy de los que piensan que los autónomos son muy de derechas. Algunos, cada vez que digo esto, me crujen… La Guardia Civil, de derechas, la Policía… Tenemos que acercarnos a los autónomos. El PSOE no tiene un discurso de autónomos y son varios millones los que tenemos en nuestro este país».

“Había que parar el acuerdo”

Heredia da algunas claves para comprender qué ocurrió los días previos al convulso comité federal celebrado el pasado 1 de octubre, en el que el poderoso PSOE andaluz capitaneado por Susana Díaz, seis de los siete presidentes autonómicos, los dirigentes históricos, las federaciones más importantes, los fieles a Eduardo Madina y numerosos líderes socialistas tumbaron a Pedro Sánchez.

«Yo estaba allí, a mí no me lo han contado, yo tengo toda la información», asegura el secretario general del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, quien afirma que Comisiones Obreras y UGT «nos avisaron del acuerdo que tenía Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas» y «tuvimos que actuar sobre la marcha para paralizar lo que había que paralizar».

El PSOE se entera de este acuerdo, entre otras cosas, porque «a mí me llama cuatro días antes Toxo [el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo] y me dice que Tardà [el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà], el amigo de Rufián [el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián], que ya tenían el acuerdo cerrado, que lo había dado por hecho y por eso nosotros hacemos todo lo que hacemos aquella noche».

Tras la marcha de Pedro Sánchez, con el grupo parlamentario totalmente dividido, Heredia confiesa que «me siento con Antonio Hernando [compañero de escaño] y le digo… tú y yo, ¿qué hacemos aquí? Y él me dice: ‘Eso me gustaría a mí saber’. Tenemos que liderar la iniciativa política y tenemos que gestionar un grupo que, en muchos puntos, es endiablado».

Se explaya en sus críticas hacia los diputados pedristas que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy porque aquí «puedo contar lo que pienso». De Margarita Robles, que «no es afiliada nuestra y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial gracias al apoyo del PP, me toca las narices que diga que la militancia tiene que opinar, pues afíliate tú primero», o Zaida Cantera, «¿pero los militares no son disciplinados?, ella era un alto cargo militar».

Antes de arremeter contra el PSC y pedir su disolución, avisa a su auditorio: «De esto no vayáis a poner ningún tuit». «¿Y cuál es el sistema que tenemos con Cataluña? El PSC opina e interviene en nuestros congresos y el PSOE no pinta un carajo en los congresos del PSC. No pintamos nada. El PSC que se encargue del PSC y nosotros del PSOE. Yo he dicho, y a ellos no les gusta nada, que hay que disolver el PSC, y poner PSOE-CAT» porque sus votos son votos de andaluces que han emigrado a Cataluña.

Origen: ELMUNDO