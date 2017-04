bez – 100% socialista y los demás que arreen

A Susana Díaz le gusta ganar -lo dijo ella misma- y ya se ve ganadora. Su lema de campaña para las primarias socialistas lo dice todo. 100% PSOE. No hay más, no hay otros. Ella es la esencia socialista porque así lo quiere la vieja guardia -mayoritariamente varones-

Y el Gran Poder descendió, cuasi como en misa dominical, y se hizo carne sobre todos nosotros…

El espectáculo fue apabullante o estremecedor, según el candidato preferido por el militante que lo mire. Autobuses de toda España, acarreados por la red capilar del aparato, llevando a, según parece, entre 7.000 militantes y 9.000 militantes a la capital de las Españas a aclamar a quién esperan que sea su nuevo comandante en jefe. ¡Qué barbaridad!

La nueva líderesa acudió acompañada de las esencias patrias del Partido-Estado, el cuerpo pretendidamente incorrupto del nuevo testamento del PSOE, ex presidente Felipe González, con su alguna vez inseparable Alfonso Guerra; el último ex presidente socialista, por finreivindicado incluso por sí mismo, José Luis Rodríguez Zapatero; el penúltimo jefe del aparato derrotado y ex ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba; los candidatos antes derrotados y otrora adversarios, Carme Chacón, Eduardo Madina… Y ex ministros, ex secretarios de Estado, ex… de todo; presidentes de comunidades autónomas, sus consejeros, viceconsejeros, alcaldes, concejales, directivos de primer nivel en organismos públicos y empresas de Estado, militantes de base que también habría…. Uno de ellos, con carné, llegó a reconocer a la presentadora de un programa de humor de TV de máxima audiencia que se metería en un lío si actuaba, como pedía, como si apoyara a Pedro Sánchez,.. ¡prietas las filas!

100% PSOE es excluyente

100% PSOE, el eslogan de la candidata lo dice todo. Ellos son 100% PSOE, los demás no lo son, ellos puro pedigrí, los demás… esos no son 100% PSOE.

¿A qué nos recuerda eso? ¿Quienes eran 100% España?… y los demás falsos españoles, casi traidores a la patria… Que dirían todos los militantes del PSOE si, Rajoy dijese que quienes votan al PP son 100% España? Y los votantes del PSOE, Podemos y otros partidos, ¿qué son entonces?

El PSOE que se dice 100% PSOE ha adoptado el mismo comportamiento que los populistas. Se asemejan incluso a ese otro colectivo al que niegan: los nacionalistas.

Para muchos nacionalistas, catalanes por ejemplo, quienes no apoyan la independencia de Cataluña no son 100% catalanes.

Para muchos populistas ellos, sólo quienes a ellos les votan son “el pueblo”; los otros son casta o tontos útiles… ¿dónde nos lleva eso? ¿cómo llamamos a este tipo de comportamiento político? O eres 100% como yo o no eres de los míos. ¿Cómo llamamos a, quien siendo una parte, no lo admite y se presenta como el todo? ¿Totalitarios?

La presidenta de Andalucía

Ahora resulta que la presidenta de Andalucía apoyó y propuso como secretario general del PSOE y como candidato a presidente del Gobierno ¡a alguien que no era 100% PSOE! fue acto tras acto en las campañas electorales pidiendo a los militantes socialistas y a todos los andaluces y a todos los españoles que votasen a alguien ¡que no era 100% PSOE! ¿Tampoco eran 100% del PSOE la mayoría de los socialistas que hicieron secretario general a Pedro Sánchez, ni tampoco votaron 100% PSOE los ciudadanos que le votaron para presidente del Gobierno?¿También Susana votó para secretario general y presidente del Gobierno a alguien que no era 100% PSOE?

Descubrimos ahora que Susana Díaz apoyó como presidente del Congreso de los Diputados -y lo sostuvo con los votos de todos los diputados del PSOE de Andalucía- a alguien que tampoco es 100% PSOE. Patxi López. Ahora, según el eslogan escogido, solo Susana y quien la apoye es 100% PSOE.

Resulta que los miles y miles de militantes que siguen acudiendo a los actos de Pedro Sánchez o Patxi López no son 100% socialistas

Pues sí, ahora resulta que los miles y miles de militantes que siguen acudiendo a los actos de Pedro Sánchez o Patxi López no son 100% socialistas. Solo los que apoyan a Susana lo son: o estás conmigo o no eres 100% PSOE.

Para demostrarlo, todos los recursos del PSOE se han puesto a funcionar. Los efectivos, los tangibles y los simbólicos, aunque ya tengan un valor más sentimental que vínculos reales con la socialdemocracia. Es el caso de la Fundación Felipe González, que se presentó formalmente solo tres días después de la presentación oficial de Susana Díaz como candidata a la secretaría general o de la reaparición de Zapatero. El ex presidente ZP, para no ser menos, reunirá el viernes a los diputados de su primera legislatura. Susana es la continuidad, el establishment, el pacto con el PP y el bipartidismo. Lo demás no existe.