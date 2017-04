Confirman que Susana Díaz es una Lannister de las chungas – Sevilla Today

El hermandad de espías del CSI Triana acaba de confirmar que la excelentérrima Reina de Triana, Señora de El Tardón, del villorrio de Matalascañas, Presi-reina del Trono de las Cinco Llagas, de los condados del Aljarafe y del resto de Norteáfrica, Susana Díaz, es una Lannister de pura cepa, pero de las chungas, chungas.

A base de preguntar por clubes de golf y justas mediavales de los reinos de la Piel de Toro y mandando de aquí para allá a un viaje de cuervos con orejas de soplillo, los espías del CSIT han concluido que Susana Díaz, además de ser prima de Rivera, tiene que ser hermana, nuera, suegra o lo que sea de la casa Lannister. Porque desde luego “es igual de intrigante, manipuladora y gasta la misma mala leche que los chungos de la casa Lannister de Roca Casterly. Solo que Susana Díaz-Lannister lo de ‘pagar siempre sus deudas’ lo llevo una mijita mal…” según reza el mismo documento filtrado por el CSI Triana.

Fue tras protagonizar las últimas intrigas en el seno de la secta milenaria a la que pertenece, el PSOE, cuando los espías del CSIT decidieron meter mano al asunto. Y es que Díaz-Lannister ha puesto en jaque la autoridad de Sánchezter, jefe de la gran secta del Capullo Supremo, como también es conocido el PSOE. La Presireina en su deseo de poder omnímodo ha ido incluso más allá, al declararle las guerra a los belicosos podemitas, pues su ambición por el Trono de Jierro de Desembarco Moncloa resulta insufrible, hasta el punto de perturbar la fuerza de la misma Cabra de la Legión.

Por otra parte y en exclusiva a Sevilla Today, nos cuenta Bernardo Depecho, ujier mayor de palacio que Díaz-Lannister, que así tiene “tiene a su familiar, Thyrion Lannister, acojonaito perdío. Eso no sale en la serie ni ná, pero desde que la Susana es presidenta, mantiene al muchacho prisionero en el Costurero de la Reina y con la cama en alto”. Sostiene Depecho que “a diario lo trae a San Telmo y delante de tol mundo lo corre a fajazos por palacio. Al parecer, Díaz-Lannister, mientras persigue al muchachico jura y perjura que hasta que no llegue a Desembarco Moncloa no cejará en su castigo al pequeño familiar ni en su maldición a los norteafricanos con el espíritu de de Canal Sur.

