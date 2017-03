Fallecen dos personas, una mujer de 46 años y un varón de 22 años, en Cangas del Narcea, posiblemente por monóxido de carbono

comercial , para optar a delegado Oviedo (Asturias)Empresa: LA ERA DE LA VENTA AUTOMATICADescripción: Selecciona , empresa de ámbito nacional , para su delegación central en Asturias . buscamos a los mejores comerciales de venta directa , con experiencia en cierre de operaciones de venta y su ...Requisitos: experiencia en venta directa , libros,seguros , inmobiliarias,tarjetas bancarias . […]

Trabaja a tiempo parcial ( cosmetica ) Extra Asturias (Asturias)Empresa: Importante Empresa CosmeticaDescripción: "Venta directa por catálogo" de productos de perfumería y cosmética (No en tienda o stand) con diferentes líneas: - Cosmética facial - Maquillaje - Fragancias - Cuidado corporal - ...Requisitos: - Personas extrovertidas, con gran interés por desarrollar sus habilidades comu […]

Call Center con inglés muy alto Langreo (Asturias)Empresa: KRELL CONSULTING & TRAININGDescripción: Buscamos un Call Center con inglés muy alto, para importante proyecto en Langreo. KRELL CONSULTING&TRAINING, es una compañía de consultoría tecnológica y desarrollos de sistemas IT, con ...Requisitos: Necesitamos un persona con alto nivel de ingles para atención telefónica y a […]

Director Gerente Oviedo (Asturias)Empresa: Formark ConsultoresDescripción: Para futuras necesidades de nuestros clientes, buscamos perfiles de Director Gerente con el siguiente perfil: EXPERIENCIA EN: *Mando de personas de más de 7 años. *Gestión directa de las cuentas ...Jornada: Completa25-03-2017

Director Comercial Oviedo (Asturias)Empresa: Formark ConsultoresDescripción: Para futuras necesidades de nuestros clientes, buscamos perfiles de Director Comercial con el siguiente perfil: EXPERIENCIA EN: *Mando de personas de más de 5 años. *Gestión de equipos ...Jornada: Completa25-03-2017

Unix C Technical Lead. Avilés (Asturias)Empresa: CSC Computer Sciences EspañaDescripción: Due to our expansion process in Asturias, CSC is looking for C Developers to work in an international project for the banking industry. The recruited person will be part of a big team at CSC ...Requisitos: Candidates will need the following skills and experience: - Strong development exper […]

Unix C Programmer Analyst Asturias (Asturias)Empresa: CSC Computer Sciences EspañaDescripción: Due to our expansion process in Asturias, CSC is looking for C Developers to work in an international project for the banking industry. The recruited person will be part of a big team at CSC ...Requisitos: Candidates will need the following skills and experience: - Strong development expe […]

Mainframe Host Sr Developer Avilés (Asturias)Empresa: CSC Computer Sciences EspañaDescripción: Due to our expansion process in Asturias, CSC is looking for Mainframe Developers to work in an international project for the banking industry. The recruited person will be part of a big team at ...Requisitos: Candidates will need the following skills and experience: - Strong development e […]

Java Team Avilés (Asturias)Empresa: CSC Computer Sciences EspañaDescripción: SC is creating a Java Team to work in an international project for the banking industry. These people will be part of a big team at CSC Asturias office, doing full-stack development and/or ...Requisitos: The Java Programmers Analyst and Developers will have: - Between 1 and 6 years of expe […]

Java Technical Lead with french Avilés (Asturias)Empresa: CSC Computer Sciences EspañaDescripción: CSC is creating a Java Team to work in an international project for the banking industry. These people will be part of a big team at CSC Asturias office, doing full-stack development and/or ...Requisitos: The Java Technical Lead will have: Qualification / skills: - More than 4 years of exp […]

Colaborador Contact Centre Tiempo parcial Oviedo (Asturias)Empresa: IKEA ESPAÑA.Descripción: OBJETIVOS DEL PUESTO ? Optimizar la experiencia del cliente y asegurar su satisfacción mediante el conocimiento del range de Ikea, de los servicios y de los clientes de Ikea. ? Dar respuesta a ...Jornada: Indiferente24-03-2017

048-(Gestor/a Comercial Bancario ( temporal) Asturias (Asturias)Empresa: Importante empresa de selección de personalDescripción: El puesto es para cubrir vacaciones, bajas y demas eventualidades del personal de la Red de Oficinas y Servicios generales.Las contrataciones seran temporales y ser realizaran a traves de empresa ...Requisitos: Para poder acceder a la bolsa de trabajadores temporales son re […]

Vendedor/a jornada 10 HORAS. SEVILLA Sevilla (Asturias)Empresa: Etam Lingerie.Descripción: Vendedor/a a jornada parcial en nuestra tienda Etam Lingerie ubicada en Sevilla en el Centro Comercial AireSur. Tu misión principal será la de atender y asesorar a nuestros ...Requisitos: Perfil con vocación comercial, sientes pasión por la venta y por la moda. Orientada/o al cliente y a resultados. […]