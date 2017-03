La delegación gallega se alza con siete medallas en el SpainSkills 2017 – Xunta de Galicia

EUROPA PRESS El diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, ha considerado este sábado "intolerable" que el Gobierno del Principado no haya completado aún el saneamiento de El Solano, en Nava, cuando es un proyecto "redactado hace 20 años que se ejecutó en una primera fase en 1998".A juicio de Leal, se trata de un nuevo ejemplo del "desdé […]

EUROPA PRESS La compañía Mapfre ha anunciado este sábado que realizará revisiones gratuitas de vehículos (pre ITV) en Grado, del 7 al 8 de marzo, y en Colloto (Oviedo), del 9 al 11 de marzo, en el marco de la campaña 'Cuidamos tu Auto'.Según ha informado Mapfre, el servicio se prestará a cualquier persona sea o no asegurada de la compañía y persigu […]

EUROPA PRESS El presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Ignacio Bernardo Jiménez, no ve con buenos ojos que se trate a los refugiados o inmigrantes como una mera solución para los problemas demográficos que existen actualmente en regiones como Asturias. En su opinión, lo importante es que "vengan ya" y tengan una vida normalizada en Españ […]

EUROPA PRESS Red Beard, grupo que lidera Jaime Jiménez, estrena su tercer álbum que lleva por título All or Nothing y lo presenta este sábado 4 de marzo en la Sala Acapulco de Gijón a las 22.00 horas.Según la organización, la formación grancanaria ha endurecido el sonido alrededor del 'country' y 'western' que les ha acompañado desde sus […]

EUROPA PRESS