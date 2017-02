Éxito de convocatoria de Pedro Sánchez en la presentación de su equipo y proyecto -El ex secretario general estuvo arropado por numerosas caras conocidas del PSOE y cientos de simpatizantes y militantes que abarrotaron el acto en una nueva demostración de fuerza

Lleno absoluto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para asistir a la presentación del proyecto político de Pedro Sánchez en su candidatura a las primarias del PSOE.

Colas de militantes y simpatizantes llenaron las calles cercanas y muchos tuvieron que apretarse en el hall contiguo para ver el acto en una pantalla.

Junto a él estaban el diputado Odón Elorza, las exministras Cristina Narbona y Beatriz Corredor, así como dirigentes del PSC Núria Parlon o Carles Martí. Como coordinadores del programa estaban los guerristas Manuel Escudero y José Félix Tezanos.

Asistieron también los diputados José Luis Ábalos, Zaida Cantera, Adriana Lastra, Susana Sumelzo, Sofía Hernanz, Margarita Robles, Rocío de Frutos, Luz Martínez Seijo, Luisa Carcedo así como diputados autonómicos, alcaldes y representantes históricos del PSOE.

Los organizadores quisieron mostrar un equipo detrás del candidato insistiendo en que no era un proyecto ‘personal’ sino ‘colectivo’.

Pedro Sánchez dijo a los asistentes: “Este tiene que ser un debate de ideas, y no solo de personas. (…) Las políticas las hacen las personas y con su coherencia o su credibilidad se da más o menos peso político al proyecto que se pone encima de la mesa. (…) Creo saber humildemente lo que necesitan el PSOE y la izquierda para renacer y volver a ser la alternativade este país”.

Sánchez recalcó que el adversario es “el neoliberalismo, el capitalismo y el conservadurismo” que representa el PP. “No proponemos el giro a la izquierda, sino que el PSOE vuelva a ser el partido de la izquierda de este país”.

El candidato propone un PSOE ‘autónomo’ y libre de ‘injerencias’. Aboga por crear una “gran alianza de fuerzas progresistas que ponga fin al austericidio” y gobernar “desde la Moncloa” y no desde el Parlamento.

“Las grandes transformaciones no se pueden hacer solas. Nosotros no somos nostálgicos del bipartidismo. Aceptamos la complejidad del sistema actual”. Por ello quiere aunar fuerzas con “todas las organizaciones” para “poner fin al Gobierno de la derecha e implantar el cambio progresista” incluyendo a sindicatos, y fuerzas políticas.

Sobre España resaltó “el carácter plurinacional del Estado” y realizar una reforma federal de la Constitución.

En cuanto al partido, apuesta por limitar el poder de la gestora, dar mayor participación a la militancia, extender las primarias abiertas.

“Este proyecto es un primer paso. No acabará cuando ganemos las primarias. No presentamos este proyecto para ganar las primarias, sino paraganar el futuro de los españoles. Sentemos las bases para conquistar el futuro, volver a gobernar, volver a entusiasmar, volver a convencer a los millones de progresistas que no se resignan”, finalizó ante un público entregado que coreaba su nombre.

Origen: Éxito de convocatoria de Pedro Sánchez en la presentación de su equipo y proyecto