El Pedro del Sur que pone en jaque a la gestora del PSOE

Por ahora, a lo que este ingeniero técnico informático almeriense se ha prestado es a agitar las aguas por las que se pisa con la posible anulación de las primarias socialistas. Dependerá de si la jueza que ha ordenado las diligencias establece o no la comisión de prevaricación por parte de la gestora. Nada menos. El señalamiento de De la Torre es definitivo. Quién se lo habría dicho cuando, con 28 años, obtuvo el premio para emprendedores de la Universidad de Almería; quién le habría explicado al entonces consultor que medraría desde la Asociación de Jóvenes Empresarios local al Decanato del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática. O que acabaría integrando la pandilla del ex máximo dirigente del PSOE, su tocayo, afín como se sabe a la naturaleza costeña y a la sombra cimarrona del indalo.

Unido al sector guerrista y a los afines a la corriente de la Izquierda Socialista almerienses, el grupo de De la Torre no faltó a la presentación de la nueva candidatura de Sánchez en Dos Hermanas, el patio trasero de San Telmo, palacio y corte de la Junta. Allí no faltó tampoco Consuelo Rumí, diputada socialista por Almería, secretaria de Estado con Zapatero y relacionada desde antiguo con De la Torre, a quien conocía antes de ser defenestrada, como otros de la cuerda pedrista, de las listas para el Congreso de la legislatura corriente.

Y aunque niega influencias externas en su determinación a denunciar los hechos, «no he llamado a nadie ni nadie me ha llamado a mí», De la Torre es conocido en Almería por su cercanía a Pedro Sánchez. Fuentes del partido socialista almeriense aseguran que no pocas de las frecuentes visitas del ex secretario general socialista al Cabo de Gata han tenido que ver con la afectuosa acogida con la que es recibido. Tampoco De la Torre lo ha negado nunca: «Tengo amistad personal con él», declaró en el transcurso de las protestas promovidas por las plataformas pedristas .

A De la Torre, asegura, nadie lo ha guiado en la presentación de las denuncias a la gestora, «estoy acostumbrado por trabajo», pero resulta innegable adivinar una conexión pedrista en esta isla almeriense, ariete del sector crítico del socialismo provincial y nacional. Después del envío de las cartas certificadas, sin respuesta, De la Torre presentó sendas denuncias. La primera ha sido derivada al Juez Decano de Madrid. De la segunda, se conoció a principios de la semana una primera respuesta. El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha ordenado la apertura de diligencias para investigar si hubo o no prevaricación cuando se acordó en un Comité Federal la creación de un equipo gestor que condujera al partido a la elección de una nueva Ejecutiva.

Además, sostiene De la Torre, en la reunión del último Comité Federal, la de enero, se convocó un congreso ordinario para junio, cuando lo que debió convocarse fue «un congreso extraordinario. Lo que ha hecho la jueza», concluye De la Torre, «es avisar de que los estatutos han de cumplirse», circunstancia por la cual le solicita ahora a la gestora una suspensión del calendario propuesto en el partido o se verá obligado a denunciarlo de nuevo, aunque teme que no lo tomen en serio.

El órdago no es pequeño. El calendario del partido de los próximos meses podría quedar anulado. La Justicia arbitra. En Ferraz no se ha referido el contenido del auto conocido esta semana, en tanto que San Vicente, sede del socialismo andaluz, no sólo no ha abierto la boca sino que informa de que, si hubo movimiento, no fue más apreciable que el habitual en estos tiempos de pocas certidumbres. Susana anda escarbando en la tierra y huele a corral.