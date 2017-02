De error, en error.

Pensar y reflexionar_blog

Me cuesta imaginar que quienes diseñaron la “asonada” para forzar la dimisión del S. General el pasado 1 de octubre, no hubiesen evaluado los riesgos que ello conllevaba, así como el deterioro de la convivencia entre los militantes socialistas. Pero aún me cuesta más entender que no sean conscientes del peligroso camino emprendido en aras a descalificar a Pedro Sánchez, en su deseo de concurrir al proceso de primarias, para la elección de la Secretaría General. Como decía, me costó mucho imaginar que ese fatídico 1 de octubre, no se hubiesen previsto las consecuencias de los actos llevados a cabo. No sé si alguien llegó a pensar, que con esas actuaciones se fracturaba el partido. Que las mismas conllevaban, como daño colateral a la defenestración del secretario general, el enfrentamiento interno. Que ese enfrentamiento tenía además, una circunstancia propia, nunca antes dada en la historia del partido, como es la de enfrentar…

Ver la entrada original 796 palabras más