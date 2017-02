Pedro Sánchez ya tiene plataforma de apoyo en la provincia de León

Cee (A Coruña)Empresa: Agencia de santalucíaDescripción: Comercial Seguros Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de seguros santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y capacidad para el trabajo ...Requisitos: Formación Profesional o Bachiller. No es necesaria experiencia Comercial o en Seguros […]

Santiago De Compostela (A Coruña)Empresa: IBERTECH S.L.Descripción: Ibertech, empresa de referencia en servicios IT, experta en outsourcing tecnológico, selección de personal y formación especializada. Con presencia en España y Brasil, contamos con más de 150 ...Contrato: IndefinidoJornada: CompletaSalario: 18000€ Bruto/año16-02-2017 […]

Bergondo (A Coruña)Empresa: Nexo 8 Ett S.L.Descripción: Nexo 8 ETT selecciona ayudante de obrador para elaboración de bocadillos, pizzas, hamburguesas, etc, en empresa situada en el polígono de Bergondo. Se requiere: - Experiencia en sector ...Jornada: Completa16-02-2017

A Coruña (A Coruña)Empresa: ONE TO ONE MKTDescripción: Empresa líder en su sector selecciona de manera inmediata a personal CON O SIN experiencia previa, para nuestra oficina de A CORUÑA para campaña de Energía en departamento de captación de clientes ...Requisitos: - Buena imagen - Don de gentes - Actitud positiva - Responsable - Disponibilidad de J […]