Sánchez da por hecha la rendición de López – Economiadigital.es #RecuperaPSOE #MilitantesEnPie 

Comercial Joven 1.400 €/mes. Contrato INDEFINIDO. Oviedo (Asturias)Empresa: Empresa comercial en crecimientoDescripción: Seleccionamos COMERCIALES JÓVENES para nuestra red de ventas en OVIEDO. Contrato INDEFINIDO, FORMACIÓN continuada e ingresos mínimos GARANTIZADOS. Se valorará experiencia como comercial, ...Jornada: CompletaSalario: 18000€ Bruto/año23-01-2017

ARQUITECTO TECNICO Llanera (Asturias)Empresa: CONSTRUCTORA LIDERDescripción: Arquitecto tecnico, para gestión de ofertas, fichas técnicas, mediciones, comparativos y tramites de obra,Requisitos: manejo de Autocar, presto, paquete ofimaticoJornada: Completa21-01-2017

TÉCNICO IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIÓN Oviedo (Asturias)Empresa: NORTEMPO ASTURIASDescripción: Proveedor líder de cámaras digitales, cámaras réflex digitales, impresoras de inyección de tinta e impresoras profesionales para usuarios precisa incorporar un técnico que deberá realizar ...Requisitos: - FP II Electrónica/ Informática (Sistemas) - Capacidad de trabajo en equipo y de aprendiza […]

Comercial Gijón (Asturias)Empresa: MUSICA POR LA PAZDescripción: El trabajo consiste en vender boletos para un sorteo que hace nuestra ONG, son a 1EUR y se sortea un gran premio. Trabajo fácil y apropiado para gente joven que quiera ganarse un dinero cobrando ...Contrato: Otros contratosJornada: IndiferenteSalario: 450€ Bruto/mes20-01-2017

OFICIAL MANTENIMIENTO Oviedo (Asturias)Empresa: Empresa distribución comercialDescripción: Precisamos la incorporación en nuestro equipo de técnicos electromecánicos de mantenimiento industrial para un almacén automatizado. Es necesaria experiencia en almacenes automáticos robotizados ...Requisitos: Imprescindible experiencia contrastada como electromecánico en almacenes […]

VENDEDOR DE VEHÍCULOS Asturias (Asturias)Empresa: NEXIAN SOLUCIONES ON LINEDescripción: Nexian Selección busca vendedor de vehículos nuevos para concesionario oficial. Se requiere una formación mínima de Formación Profesional y/ o estudios universitarios, expectativas profesionales ...Requisitos: Imprescindible experiencia en ventasContrato: IndefinidoJornada: Completa20-01 […]

TORNERO Trubia (Asturias)Empresa: MAXAMDescripción: At MAXAM we work to offer our clients throughout the world a wide range of products and full technical support to respond to their most specific needs. Since our founding in 1873 by Alfred Nobel, ...Requisitos: Experiencia: Deseable experiencia en fabricación mecánica con centros de mecanizado o tornos CNC. Se v […]

TECNICO MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Trubia (Asturias)Empresa: MAXAMDescripción: Descripción At MAXAM we work to offer our clients throughout the world a wide range of products and full technical support to respond to their most specific needs. Since our founding in 1873 by ...Requisitos: Oficial de 1ª. Experiencia mínima de 5 años en trabajos de mecánica, electricidad industrial, hidráu […]

PROMOTORA PARA FARMACIAS Oviedo (Asturias)Empresa: Tricopharma,slDescripción: Funciones: Formación a los farmacéuticos y Auxiliares de farmacia sobre los productos de una de las mas prestigiosas marcas de cosméticos. También se realizará el Mercahandising y ventas dirigidas ...Requisitos: Don de gente, compromiso, seriedad. Trabajar por objetivosContrato: IndefinidoJornada: Co […]

048-Service Desk con idiomas Aviles (Asturias)Empresa: Manpower Trabajo TemporalDescripción: Si quieres trabajar en una multinacional del sector de las nuevas tecnologias, hablas 2 idiomas a parte del castellano y manejas el pc a nivel de usuario Apuntate a esta oferta Te ...Requisitos: Persona con un nivel excelente de frances ó italiano ó aleman y nivel muy alto de ingles Informati […]

Ingeniero/a de Proyecto Ingeniería Asturias (Asturias)Empresa: ISASTURDescripción: Isastur Ingeniería, empresa perteneciente al Holding Isastur, cuya actividad es el diseño de instalaciones eléctricas industriales, solicita un/una Ingeniero/a de Proyecto para el desarrollo de ...Requisitos: Se requiere poseer experiencia en alguno de los siguientes campos: subestaciones eléctricas, líne […]

COMERCIALES Gijón (Asturias)Empresa: GRUPO JAVASTUR SEGURIDAD 2015, SLDescripción: EMPRESA LIDER EN VENTA DIRECTA SELECCIONA COMERCIALES CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN EL SECTOR PARA TRABAJAR CARTERA DE CLIENTES DE LA EMPRESA SE OFRECE VEHICULO DE EMPRESA, DIETAS Y ALTAS ...Contrato: Otros contratosJornada: CompletaSalario: 18000€ Bruto/año20-01-2017

Financial professionals with SAP Carreño (Asturias)Empresa: RandstadDescripción: We are looking for candidates for a Finance Service Center of a multinational company located in Asturias. We need to fill positions in one of their finance teams: Account Payable, General Ledger, ...Requisitos: AMADEUS, AS 400, AUTOCAD, CONTAPLUS, COREL DRAW, EXPLORER, FACTURAPLUS, LOTUS 123, NAVISION, NOMIN […]